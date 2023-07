O Rei do Blues vai ao museu

Felipe Machado - Editora 3i Felipe Machado - Editora 3 https://istoe.com.br/autor/felipe-machado-editora-3/ 21/07/2023 - 8:30 Compartilhe

Depois de garantir sua entrada na história da música, o Rei do Blues ganhará um lugar no museu. O guitarrista Riley Bem King, mais conhecido como B.B. King, é homenageado com a primeira exposição inteiramente dedicada a sua trajetória no Brasil.

A mostra no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, é uma experiência sensorial que viaja pela carreira do músico nascido na pequena cidade de Berclair, no Mississipi, EUA, em 1925. B.B. King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar usa cores para traçar metáforas sobre sua carreira.

Na entrada do local, as divisões em preto e branco são utilizadas para ilustrar a segregação nas plantações de algodão, no início da sua carreira; aos poucos, a configuração se transforma em uma paleta multicolorida, exibindo a variedade de fãs que ele conquistou.

A mostra traz itens históricos, entre eles fotos raras do acervo do B.B. King Museum, credenciais das turnês e o primeiro troféu Grammy recebido pelo artista, em 1971. Em quase sessenta anos de carreira — ele faleceu em 2015, aos 89 anos —, o guitarrista gravou mais de cinquenta discos.

Seus maiores sucessos são os clássicos Three O’Clock Blues e The Thrill is Gone, gravados posteriormente por nomes como Jimi Hendrix e Carlos Santana. Ídolo do ex-presidente Barack Obama, ele recebeu de suas mãos a medalha presidencial e o conceituado prêmio Kennedy.

A icônica guitarra “Lucille”

Na mostra B.B. King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar, um objeto com nome de mulher deve atrair a maior parte do público: a icônica guitarra Gibson “Lucille” foi batizada após o incêndio em um galpão onde King se apresentara, em 1949.

Na ocasião, uma briga derrubou um barril de querosene e quase provocou uma tragédia. O músico voltou ao local e, em meio às chamas, conseguiu resgatar o instrumento. Mais tarde, soube que a confusão entre os dois homens havia sido causada por uma mulher: Lucille.



Para Ler

O Cerco, clássico do escritor cubano Alejo Carpentier, se passa em Havana logo após a queda do ditador Gerardo Machado, em 1933. Por meio da narrativa fragmentada e linguagem erudita, conta a história de dois homens unidos por uma trama diabólica.

Para Ver

Chega ao streaming a nova temporada de The Great (Lionsgate+), com Elle Fanning e Nicholas Hoult. A série foca na ascensão ao poder de Catarina II, da Rússia, e seu difícil relacionamento com o marido, o imperador Peter.

Para ouvir

O quarto e último álbum da coleção Pixinguinha Canção reúne melodias inéditas organizadas por Marcelo Vianna, neto do artista, e Henrique Cazes. As letras são de artistas como Moacyr Luz e Arnaldo Antunes, entre outros.

Quadrinhos

Mistérios de Agatha Christie em HQ

A escritora Agatha Christie é grande conhecida do público brasileiro. Suas mais de oitenta obras de suspense, a maioria estrelada pelo detetive Hercule Poirot, já foram publicadas e são sucesso no País. Chega agora uma nova coleção da autora britânica: a versão em quadrinhos de seus populares livros. As três edições que abrem a série, O Misterioso Caso de Styles, E não Sobrou Nenhum (foto) e Assassinato no Campo de Golfe trazem ilustrações, respectivamente, dos franceses Romuald Gleyse e Georges Van Linthout, e do italiano Alberto Zanon.

Ópera

Montagem de Puccini em SP

A ópera La Fanciulla Del West (A Garota do Oeste), do mestre italiano Giacomo Puccini, nunca havia sido apresentada no Brasil. O espetáculo de 1910, que o músico considerava sua melhor criação, está em cartaz no Theatro Municipal, em São Paulo. O tema é inusitado: o Velho Oeste americano. Dirigido por Carla Camurati, conta a história de Minnie (Daniela Tabernig), a dona de um saloon que se apaixona por um ladrão perseguido pelo xerife da cidade. Com a Oquestra Sinfônica Municipal.

Streaming

Soderbergh e Solomon criam série

Produzida e dirigida por Steven Soderbergh, responsável por filmes como Traffic e Doze Homens e um Segredo, a minissérie Círculo Fechado aborda uma investigação que tem início após um sequestro fracassado. Como todo projeto do cineasta norte-americano, o elenco é repleto de estrelas ­— entre elas estão Claire Danes, Dennis Quaid e Timothy Olyphant. O intrincado enredo conecta diversos personagens e é situado no submundo de Nova York. O roteiro a quatro mãos é de Soderbergh e do escritor Ed Solomon, de Um Truque de Mestre.

Exposição

Realidade e ilusão no Ibirapuera

No entorno do Museu de Arte Moderna (MAM), no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, uma estranha criatura surge no lago. Trata-se de Górgona 01, de Fernando Velázquez (foto). A obra em 3D, no entanto, não pode ser vista a olho nu, mas somente pela tela do celular, por meio de um aplicativo de realidade aumentada. Com curadoria de Cauê Alves e Marcus Bastos, a mostra Realidades e Simulacros explora o diálogo entre elementos virtuais e físicos por meio da tecnologia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias