O recomeço de ‘Máquina Mortífera’

Matthew Miller passou pelo pesadelo de todo produtor de Hollywood. Em maio, sua série Máquina Mortífera, baseada numa série de filmes dos anos 1980 e 1990 sobre uma dupla de policiais, dispensou Clayne Crawford, um de seus dois atores principais, por causa de desentendimentos entre ele e o outro protagonista, Damon Wayans. Apesar do sucesso da série, Miller achou que era o fim, até receber um telefonema do estúdio dizendo que, se achasse o ator certo, ela poderia prosseguir com um novo personagem. Miller, em férias na França, teve menos de uma semana para encontrar Seann William Scott, mais conhecido por seus papéis em comédias como American Pie – A 1ª Vez é Inesquecível (1999). “Foi muito, muito, muito difícil”, disse Miller em entrevista no set de filmagens em Los Angeles. “As circunstâncias da saída de Riggs (personagem de Crawford) aconteceram muito rapidamente.” A 3.ª temporada, com 13 episódios, estreia na Warner Channel nesta segunda, 8, às 21h40.

Miller admite que ainda está encontrando o personagem junto com William Scott. “É difícil, porque a maior parte de sua experiência é cômica. E queremos isso, mas temos de acreditar que ele é a máquina mortífera. Não queremos que achem que ele é o Stifler (personagem de ‘American Pie’) com uma arma. Acho que ele tem essa preocupação também, de se afastar dos seus trabalhos antigos. O bom é ele é muito bacana, e está super em forma, tem visual de quem pode dar pancada.” William Scott afirmou que uma grande diferença entre Cole e seus outros personagens é que este é Inteligente. “Todos os personagens que fiz antes eram idiotas.”

O papel de William Scott é Wesley Cole, um ex-agente da CIA que primeiro aparece na Síria, onde algo trágico acontece. Ele então resolve voltar para Los Angeles e se reconectar com sua filha de 10 anos, fruto de um relacionamento com a médica Natalie Flynn (Maggie Lawson).

O produtor disse que a nova fase tem muitas diferenças em relação às duas temporadas anteriores, mas continua sendo a mesma série – um pouco menos sombria e mais cômica. Ele espera aplacar a fúria dos fãs, chateados com a saída de Clayne Crawford. De qualquer forma, seus problemas não terminaram: Wayans anunciou que vai sair de Máquina Mortífera ao final desta temporada.

