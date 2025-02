O recado de José Dirceu a Lula sobre o futuro do PT

José Dirceu e Sidônio Palmeira reuniram-se recentemente. O ex-chefe da Casa Civil de Lula I e até hoje uma das figuras de mais poder no Partido dos Trabalhadores traçou ao ministro sua visão sobre os problemas políticos e de comunicação do governo. E mandou por meio dele um conselho a Lula.

Dirceu pediu que Sidônio recomendasse ao presidente que ele intervenha na disputa interna do PT e arbitre já o jogo para definir quem será o presidente no pós-Gleisi.

Edinho Silva, ex-ministro da Secom e ex-prefeito de Araraquara (SP), era pule de dez, mas, nas últimas semanas, perdeu força com a união de petistas de diversos estados contra sua candidatura. A razão central não tem a ver com Edinho em si, mas com o fato de ele ser paulista, estado que foi o berço do partido, mas onde atualmente está especialmente debilitado. Diretórios do Nordeste querem o comando da legenda, e não aceitam a imposição do nome de Edinho.

Dirceu considera que Lula deve interferir para evitar que a briga evolua. O temor é que os petistas invistam no plano interno um tempo que deveria ser destinado à disputa com a direita.

