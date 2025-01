O raro "desfile" de planetas que poderá ser visto no céu em 2025

Sete planetas ficarão visíveis ao mesmo tempo em fevereiro. Conjunção só volta a acontecer em 2492.O ano de 2025 promete ser inesquecível para os amantes da astronomia, que se preparam para observar vários alinhamentos planetários únicos. O maior deles acontecerá em 28 de fevereiro, quando sete planetas do Sistema Solar estarão visíveis ao mesmo tempo.

O que são alinhamentos planetários?

O "alinhamento planetário" não é estritamente um fenômeno astronômico, mas sim um efeito visual. Isso porque os planetas não estão realmente distribuídos em linha reta e só são percebidos desta forma quando vistos da Terra.

A explicação para esse efeito está no fato de que os planetas orbitam em torno do Sol, mantendo-se na trajetória marcada pela força gravitacional da estrela. Essa linha imaginária é conhecida como "eclíptica" e explica por que os planetas parecem se aproximar, quando na verdade estão distantes.

"É por isso que às vezes observamos que os planetas parecem se aproximar uns dos outros no céu, pois os vemos ao longo de uma linha enquanto circulam pela pista de corrida cósmica", explica a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (Nasa) dos EUA.

"Alguns dos planetas têm órbitas ligeiramente inclinadas acima ou abaixo dessa linha, mas todas são mais ou menos niveladas, como as ranhuras de um disco, graças à maneira como estrelas como o nosso Sol são formadas", acrescenta o portal LiveScience.

Estas conjunções planetárias são mais comuns quando até seis planetas estão envolvidos, como acontecerá em janeiro e em agosto deste ano. Os planetas sempre aparecem ao longo de uma linha no céu, portanto o "alinhamento" não é especial.

O que é incomum é quando ocorre uma percepção de alinhamento com sete planetas vistos ao mesmo tempo. É isso que acontecerá em 28 de fevereiro de 2025, um fenômeno que não volta a se repetir até o ano de 2492.

"É menos comum ver quatro ou cinco planetas brilhantes ao mesmo tempo, o que não acontece todo ano. É um 'desfile de planetas'? Não é um termo técnico em astronomia, então chame como quiser", observa a NASA em seu site.

Os alinhamentos para 2025

Em janeiro deste ano, ocorrerá o primeiro dos três alinhamentos planejados para 2025. Na noite de 21 de janeiro, será possível ver quatro planetas ao mesmo tempo no céu, seguindo uma linha imaginária. Vênus e Saturno estarão visualmente muito próximos, e serão vistos no sudoeste do céu nas primeiras horas da noite, com Júpiter no alto do céu e Marte no leste.

Marte é o único planeta que de fato vai ficar em oposição oposta ao Sol em relação à Terra, formando uma linha reta, um fenômeno que acontece a cada dois anos.

Já Urano e Netuno também estarão alinhados, mas será necessário um telescópio para identificá-los.

Em 28 de fevereiro, um sétimo planeta, Mercúrio, aparecerá ao mesmo tempo no céu. Enquanto isso, em 11 de agosto, será possível observar até seis planetas: Mercúrio, Vênus, Júpiter, Urano, Netuno e Saturno. Nos dois casos, será necessário o uso de um telescópio para identificar todos os corpos celestes.