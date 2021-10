O que Vagner Mancini irá encontrar no Grêmio? Tricolor está na zona de rebaixamento e conta com o novo treinador para sair do buraco

Após a saída de Luiz Felipe Scolari, o Grêmio foi ao mercado em busca de um novo técnico e optou pelo perfil mais experiente ao anunciar Vagner Mancini.

Acostumado a trabalhar em clubes que lutam para escapar do rebaixamento no cenário nacional, Mancini terá pela frente um dos maiores desafios da sua carreira.

Diferente da última temporada, quando assumiu o Corinthians, o treinador não terá tempo. Restam 14 jogos na temporada e a missão é somar vitórias para tirar o Grêmio da lama.

No momento, o Tricolor aparece na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. O Santos, primeiro time fora do Z-4, tem 28.

Primeiro Desafio



A corrida contra o tempo inicia no próximo domingo, quando o Tricolor recebe o Juventude em seu estádio. Além de ser um clássico, o jogo é um confronto direto, pois o adversário também luta para escapar do rebaixamento.

Elenco



Em meio a briga para escapar do rebaixamento, Vagner Mancini precisa trabalhar com um grupo inseguro. Devido a falta de resultados no Brasileirão, o time parece ruir a cada rodada e não dá sinais de reação.

Diretoria



Além das questões técnicas e táticas do time em treino e jogos, o novo comandante precisa lidar com a turbulência política. Romildo Bolzan tem errado em todas as decisões tomadas e sente a pressão. Nesta semana, o clube perdeu Marcos Herrmann na vice-presidência e agora terá Denis Abrahão.

