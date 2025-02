O que Trump quer dizer com ‘tomar o controle’ da Faixa de Gaza?

A proposta desconcertante de Donald Trump de que os Estados Unidos tomassem o controle da Faixa de Gaza foi criticada por muitos países, mas há poucos detalhes sobre suas intenções exatas.

Isto é o que foi dito durante uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, na terça-feira (4).

– “A longo prazo” –

“Os Estados Unidos assumirão o controle da Faixa de Gaza e também faremos um bom trabalho” nela, garantiu o presidente americano.

“Seremos os donos dela e seremos responsáveis pelo desmantelamento de todas as perigosas bombas não detonadas e outras armas neste lugar”, acrescentou.

Segundo ele, os Estados Unidos vão “nivelar o lugar e se desfazer dos edifícios destruídos” para desenvolver economicamente o território e ter “uma quantidade ilimitada de emprego e habitação para as pessoas da área”.

Mais tarde, indicou que a tomada de controle será “a longo prazo” e afirmou que “traria grande estabilidade para essa parte do Oriente Médio e talvez para todo o Oriente Médio”.

– Palestinos –

“Não deveria passar por um processo de reconstrução e ocupação pelas mesmas pessoas que realmente estiveram ali e lutaram por ela, e viveram ali e morreram ali, e viveram uma existência miserável ali”, disse.

O republicano acrescentou, ainda, que “a única razão pela qual os palestinos querem voltar a Gaza é porque não têm outra alternativa”.

Posteriormente, disse: “Imagino pessoas do mundo todo morando lá. As pessoas do mundo. Acho que eles transformarão aquele lugar em um lugar internacional incrível… E acho que o mundo inteiro, representantes de todo o mundo, estarão lá”.

“Os palestinos também, os palestinos viverão lá. Muitas pessoas viverão lá. Mas eles tentaram a outra coisa e tentaram por décadas e décadas e décadas. Isso não vai funcionar. Não funcionou. Nunca funcionará”, considerou.

– Tropas americanas –

O presidente insinuou que seu plano poderia exigir tropas americanas em Gaza “se for necessário”.

“No que diz respeito a Gaza, faremos o necessário. Se for necessário, o faremos”, declarou Trump ao ser questionado sobre a presença de tropas americanas.

– “Costa Azul” –

O magnata republicano afirmou que Gaza poderia se tornar “a Costa Azul do Oriente Médio. Poderia ser algo magnífico”.

“Vamos tomar o controle dessa parte e vamos desenvolvê-la, criar milhares e milhares de empregos, e será algo de que todo o Oriente Médio poderá se orgulhar. Acho que o potencial da Faixa de Gaza é incrível”, acrescentou.

– Apoio árabe? –

Trump afirmou que dirigentes árabes apoiaram seu plano, mas o anúncio foi amplamente criticado.

“Posso dizer a vocês que conversei com outros líderes de países do Oriente Médio e eles adoraram a ideia. Dizem que isso realmente traria estabilidade, e o que precisamos é estabilidade”, declarou.

bur-bjt/erl/db/yr/am