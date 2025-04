O que tropas dos EUA estão fazendo no Oriente Médio e onde estão?

Os Estados Unidos e o Irã estão prontos para conversar no fim de semana em Omã, conforme o presidente Donald Trump reiterou nesta semana ameaças de ação militar contra Teerã se o país não concordar com limites em seu programa nuclear.

Os países ocidentais suspeitam que o Irã esteja buscando armas nucleares, o que o Irã nega.

Se o Irã não fizer um acordo, Trump disse: “Haverá bombardeio, e será um bombardeio como eles nunca viram antes”.

Veja abaixo o que sabemos sobre a presença militar dos EUA no Oriente Médio.

Onde estão as bases dos EUA no Oriente Médio?

Os EUA operam bases no Oriente Médio há décadas e a maior delas, com base no tamanho da guarnição, é a Base Aérea de Al Udeid, no Catar, construída em 1996.

Outros países onde os EUA têm tropas incluem Barein, Kuweit, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Atualmente, há cerca de 30.000 militares dos EUA em toda a região, uma queda acentuada em relação à época em que as forças norte-americanas estavam envolvidas em operações importantes. Havia mais de 100.000 soldados dos EUA no Afeganistão, em 2011, e mais de 160.000 no Iraque, em 2007.

Os EUA têm cerca de 2.000 militares na Síria em pequenas bases, principalmente no nordeste do país. Uma guarnição de cerca de 2.500 militares dos EUA está estacionada no Iraque.

Quais reforços foram enviados por Trump?

O Pentágono afirmou que enviou forças adicionais para o Oriente Médio nas últimas semanas.

Ele também transferiu até seis bombardeiros do tipo B-2 em março para uma base militar britânica e norte-americana na ilha de Diego Garcia, no Oceano Índico, o que, segundo especialistas, os colocaria em uma posição ideal para intervir rapidamente no Oriente Médio.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse que caberia ao Irã decidir se interpretaria isso como uma mensagem para Teerã.

O Pentágono também enviou outras aeronaves e mais recursos de defesa aérea, incluindo um batalhão de defesa antimísseis Patriot.

Dois porta-aviões dos EUA estão no Oriente Médio e cada um deles transporta milhares de militares e dezenas de aeronaves.

Por que as tropas dos EUA estão estacionadas na região?

As tropas dos EUA estão estacionadas no Oriente Médio por vários motivos.

Em alguns países, como o Iraque, as tropas dos EUA estão combatendo os militantes do Estado Islâmico e forças locais. Mas, nos últimos anos, combatentes apoiados pelo Irã atacaram o pessoal dos EUA, que revidou.

A Jordânia, um importante aliado dos EUA na região, tem centenas de instrutores norte-americanos e eles realizam exercícios extensivos durante todo o ano.

As tropas dos EUA estão em outros países, como o Catar e os Emirados Árabes Unidos, como garantia de segurança, para treinamento e para auxiliar em ações militares regionais, conforme necessário. O país também está realizando uma campanha de bombardeio contra as forças houthi apoiadas pelo Irã no Iêmen.

Bases nos EUA são atacadas com frequência?

As bases dos EUA são instalações altamente protegidas, incluindo sistemas de defesa aérea para proteção contra mísseis ou drones. As instalações em países como Catar, Barein, Arábia Saudita e Kuweit geralmente não são atacadas.

Mas as tropas dos EUA no Iraque e na Síria têm sofrido ataques frequentes nos últimos anos.

Desde 2023, o movimento Houthi lançou mais de 100 ataques a navios ao largo da costa do Iêmen, que, segundo eles, foram em solidariedade aos palestinos por causa da guerra de Israel em Gaza com militantes do Hamas apoiados pelo Irã.

Esses ataques incluem drones e mísseis contra navios da Marinha dos EUA na região, mas não há registro de nenhuma tentativa bem-sucedida