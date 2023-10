O que Stephen King lê? Conheça biblioteca do mestre do terror

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 13:03 Para compartilhar:

De onde vem a inspiração de Stephen King? O mestre do terror tem dezenas de livros publicados, muitos deles viraram filmes. Mas toda essa produção precisa vir de algum lugar. Ávido leitor, ele tem uma vasta biblioteca com os livros que ama. Veja a lista abaixo.

As prateleiras, porém, não ficam na atual casa dele. O acervo está guardado em um andar da antiga moradia do escritor, que agora abriga a Stephen & Tabitha King Foundation, uma instituição sem fins lucrativos que bolsas para projetos que abordam as causas e as consequências de “problemas sociais e ambientais” nas comunidades do Maine – estado americano onde King mora.

O local foi visitado pelo The Washington Post e King fez um tour pelo cômodo, mostrando títulos que guarda, que leu e gosta de ter. Ele contou que, embora curta Edgar Rice Burroughs, não gosta das histórias de Tarzan – nem acredita serem verossímeis. “Nunca acreditei naquilo de se balançar em cipós e falar com os macacos e coisas do gênero”, diz o autor ao jornal americano.

Ele compartilhou que adora Cormac McCarthy e revelou que a quantidade de livros de ficção em capa dura nas estantes compensavam a falta deles na infância pobre. “Comprar um livro de capa dura pelo preço astronômico de US$ 6, quando se pode comprar um livro de bolso por 35 centavos? Não”.

King separa dois conjuntos completos de prateleiras com os próprios livros e também da família. A mulher, Tabitha, e os dois filhos Owen King e Joe Hill, também escrevem romances. De Owen ele pega The Curator. E da nora, Kelly Braffet, destaca Save Yourself. “É a mulher de Owen. Ela é extraordinária”, diz.

Claro que ele não mostrou todos os livros que tem, mas separou os títulos que sobressaíram em meio às dezenas, talvez centenas, de títulos da biblioteca.

Veja alguns dos livros preferidos de Stephen King:

– A Thousand Years a Minute, de Carl H. Claudy – O ‘Jurassic Park’ de 1933, como King define.

– Pleasant Dreams, de Robert Bloch – Uma coleção de contos de terror e fantasia do autor que escreveu Psicose.

– Piratas de Vênus e a série Pellucidar, de Edgar Rice Burroughs – Ambos do autor de Tarzan. King destaca At the Earth’s Core entre os livros da série.

– Tales From the Crypt – Série de quadrinhos de terror que King comprova ainda criança. “Eu tinha 10 ou 11 anos. Minha tia se preocupava, mas minha mãe não.”

– Look Homeward, Angel, de Thomas Wolfe – King tem uma cópia autografada.

– A Noite dos Desesperados, de Horace McCoy – Também em exemplar autografado, mas King não os deixa em lugares especiais. “Adoro essas coisas, e é legal ter um livro autografado, mas…”

– Outer Dark e O Passageiro de Cormac McCarthy – Mesmo autor do livro que deu origem ao filme Onde os fracos não têm vez também assinou exemplar de Outer Dark para King.

– Goldilocks e diversos romances, de Ed McBain.

– The Forsyte Saga, de John Galsworthy.

– A Dance to the Music of Time, de Anthony Powell.





– Carrion Comfort, de Dan Simmons – “Este é um livro interessante”, disse King entusiamado. “É longo, muito longo. É um dos poucos livros que todos em minha família leram. Ele [o autor] o dedicou a mim, depois que fui atropelado por uma van”.

– Knowing Darkness: Artists Inspired by Stephen King, de George Beahm – Como o nome sugere, é uma coletânea de obras inspiradas pela ficção do mestre do terror.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias