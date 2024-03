O que significa o rótulo “somente lavagem a seco”? A resposta pode surpreender você

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/03/2024 - 2:29 Para compartilhar:

Os consumidores estão começando a entender que as roupas com etiquetas “somente lavagem a seco” nem sempre exigem manutenção profissional – e que, em vez disso, existem soluções caseiras fáceis para realizar o trabalho.

“A maioria dos fabricantes de roupas coloca ‘lavagem a seco apenas’ quando uma lavagem normal em casa seria suficiente”, disseram especialistas da Dependable Laundry Solutions ao The Mirror .

Eles insistem que os tecidos de acrílico, caxemira, algodão, náilon, poliéster, jeans e muitas variações de lã podem ser manuseados em casa.

“Fico muito feliz em colocar roupas ‘somente lavadas a seco’ na máquina de lavar e sair impune”, gabou-se um fã da brecha .

A empresa de cuidados com tecidos sediada em Nova York, The Laundress, dá um passo adiante , detalhando como lidar com diferentes tipos de itens típicos de lavagem a seco em casa – acontece que muitos deles podem simplesmente entrar em um ciclo delicado com água fria ou fria e um giro baixo.

Itens com pregas manufaturadas podem perder seu vinco rígido durante uma lavagem caseira; no entanto, um tratamento a vapor a seguir deve funcionar como uma restauração fácil. Os materiais de lã também podem se beneficiar de uma explosão de xampu de lã e caxemira.

Roupas de viscose que só estão amassadas, mas não sujas, também podem ser refrescadas com um vaporizador de tecidos em casa, segundo a empresa. No entanto, este material normalmente não se adapta bem à lavagem doméstica e deve ser evitado, a menos que indicado de outra forma no rótulo.

Outros itens que não devem ser autolimpantes são normalmente estruturados e forrados, pois a lavagem na máquina pode causar rasgos ou amontoados nas áreas com costuras. Faça uma brincadeira com o livro de Elvis e também não lave camurça.

Couros identificados como não laváveis ​​e peles com pele também fazem parte da lista de não autolimpantes. Qualquer coisa que contenha material de poliamida também corre o risco de ser deformada ou danificada em um tratamento caseiro.

No entanto, para esclarecer – The Laundress sugere apenas desrespeitar as convenções com “itens sugeridos para lavagem a seco, não aqueles que declaram apenas lavagem a seco.

