O que se sabe sobre queda de helicóptero em NY que matou executivo da Siemens

A queda de um helicóptero nas proximidades de um píer no rio Hudson, em Nova York (EUA), deixou seis mortos nesta quinta-feira, 10. De acordo com as autoridades, entre as vítimas estão o piloto da aeronave, o executivo espanhol Agustín Escobar, da Siemens, e quatro membros de sua família.

Segundo a polícia local, quatro das vítimas morreram no local e duas foram levadas para hospitais da região, mas não resistiram aos ferimentos. Uma testemunha relatou ter visto a hélice do helicóptero se “despedaçar” no céu, o que teria feito a aeronave cair “em parafuso”. As causas do acidente ainda são investigadas.

