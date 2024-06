O que se sabe sobre o paradeiro de Centurión, ex-São Paulo que estaria desaparecido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 11:21 Para compartilhar:

O suposto desaparecimento do jogador Ricardo Centurión ganhou novos contornos na quinta-feira. Em entrevista à ESPN da Argentina, Eduardo Rossetto, amigo e ex-agente do atleta que teve passagem pelo São Paulo, disse ter trocado mensagens com ele e afirmou que o jogador não sabe explicar o motivo do sumiço.

De acordo com os portais de notícias da Argentina, Centurión se comunicou com a família, informando que estava em sua residência. No entanto, a assessoria do Vélez Sarsfield não confirmou o contato do atleta com o clube.

Em entrevista para a ESPN da Argentina, Rossetto disse que trocou mensagens com Centurión e afirmou que o jogador estava bem. “Falei com Centurión, ele está melhor do que eu pensava. Às vezes, ele demonstra lucidez. A clareza é surpreendente, ele conta verdades como poucas pessoas na sociedade capazes de assumir suas próprias falhas”, revelou.

O empresário do jogador mostrou a conversa que tinha com o atacante. Nela, Centurión não soube explicar o motivo do sumiço, e disse que se arrepende de ter deixado a todos preocupados.

“Não sei por que eu sumi, não me comportei corretamente. Não que eu tenha causado muitos desastres, mas o que você quer que eu diga? O Vélez tem razão. O presidente e o treinador se comportaram de forma impecável. Não é que eu esteja pedindo outra chance, porque podem dizer que desperdicei. Mas hoje quero voltar e estou bem”, escreveu o jogador ao amigo.

O argentino estava desaparecido há 10 dias de acordo com o presidente do Vélez Sarsfield, Fabian Berlanga, que disse, em entrevista a rádio La Red, que estava preocupado com o atleta por ele não comparecer aos treinos e tampouco atender ligações telefônicas.

Centurión está no Vélez desde 2020 e há anos luta contra a dependência de álcool e drogas. O jogador colecionou problemas e passou a ser pouco relacionado pela equipe. No fim de 2023, o atleta testou positivo para cocaína quando tentava fugir de policiais na Argentina.