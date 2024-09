O que se sabe sobre o esquema de apostas no futebol alemão

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 12/09/2024 - 16:31 Para compartilhar:

Polícia alemã investiga 17 partidas de futebol de divisões inferiores que teriam sido alvo de manipulação para favorecer empresas de bets esportivas online. Esquema também teria envolvido jogos amadores.A polícia alemã e a Federação Alemã de Futebol (DFB) investigam suspeitas de manipulação em 17 partidas de futebol realizadas na Alemanha desde novembro de 2022, que teriam alimentado apostas esportivas online – as chamadas "bets".

O esquema fraudulento pode ter comprometido jogos desde a liga amadora que equivale à 5ª divisão (Oberliga) até a terceira divisão (3. Liga), mediante decisões claramente equivocadas de árbitros ou erros graves de goleiros e zagueiros.

Informações sobre os resultados esperados teriam sido então vendidas na dark web, possivelmente rendendo altos lucros em apostas online. Históricos de conversas comprovariam o suposto esquema.

Quais jogos concretamente teriam sido afetados, porém, é algo mantido em segredo pelas autoridades no momento, a fim de não comprometer as investigações.

A DFB afirma não ter provas conclusivas até o momento. "Mas já estamos em contato com as autoridades competentes e com o Genius Sports, nosso parceiro de monitoramento", disse a entidade, alegando não poder dar mais informações até a conclusão do caso.

Fraude a apostas esportivas é crime na Alemanha

Desde 2018, fraudar apostas esportivas em competições profissionais é considerado um crime. Já as apostas em jogos amadores são proibidas no país desde 2021.

Apesar disso, as apostas em jogos amadores seguem acontecendo na Alemanha. Isso porque elas são ofertadas por operadores estrangeiros, que são livres dessas amarras. Não é raro que essas apostas sejam feitas ao vivo ao longo de uma partida em eventos isolados como gols, escanteios e cartões amarelos e vermelhos.

Mas como operadores estrangeiros de apostas têm acesso a dados de jogos amadores que sequer são transmitidos?

Mediante scouts que acompanham as partidas in loco, registrando e transmitindo os dados via smartphone. Eles alimentam os operadores de apostas com dados que vão ajudá-los a definir suas probabilidades e ajustá-las ao longo da partida.

Alguns clubes amadores alemães detectaram a presença desses scouts em jogos nas últimas semanas. Depois que eles foram expulsos do estádio, as apostas online para o jogo em questão foram encerradas.

Gigante de tecnologia abastecendo operadoras de apostas?

A Sportradar é uma empresa de tecnologia que está listada na bolsa de valores americana desde 2021 e oferece serviços de coleta de dados nos jogos (scouting). Esses dados são usados para análises e estatísticas, mas eles também oferecem às federações esportivas o que chamam de "integrity services": um serviço de monitoramento gratuito do mercado de apostas, para identificar possíveis manipulações de jogos, e que tem a Liga Alemã de Futebol (DFL) e a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) entre os seus clientes.

No entanto, os dados desses "integrity services" também são vendidos para operadores de apostas ao vivo.

Procurada pela emissora alemã BR, a Sportradar não quis responder se usa scouts em jogos amadores na Alemanha. Mais tarde, em um comunicado por escrito, a empresa informou que oferece dados e exige, mediante contrato, que os operadores de apostas cumpram as leis de seus respectivos países.

Outros escândalos de aposta na Alemanha

Na temporada de 1970/1971, ocorreu o famoso "Escândalo da Bundesliga", que foi revelado em junho de 1971. Houve suborno de jogadores profissionais e pagamentos de propina envolvendo 18 partidas decisivas para o rebaixamento.

No total, 52 jogadores, dois treinadores e seis dirigentes de clubes foram punidos com suspensões ou multas. Os clubes Arminia Bielefeld e Kickers Offenbach perderam suas licenças para jogar na Bundesliga.

Um outro escândalo em 2005 envolveu o árbitro da DFB Robert Hoyzer. Ele admitiu ter manipulado jogos da segunda liga, da liga regional e da Copa da Alemanha. Acabou banido do futebol para sempre e condenado a dois anos de prisão por participação em fraude organizada. Outros dois árbitros, incluindo Felix Zwayer, que ainda atua na Bundesliga, também foram suspensos por alguns meses.

Outro grande escândalo de apostas foi revelado em 2009 pela Promotoria de Bochum, envolvendo os irmãos croatas Ante e Milan Sapina, que viviam em Berlim. Em nove países europeus, mais de 200 partidas de futebol foram manipuladas, sendo 32 na Alemanha. Ante Sapina, que já havia sido condenado no caso Hoyzer e cumprido pena de dois anos de prisão, acabou condenado a mais cinco anos de prisão.