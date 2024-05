O que se sabe sobre o chá revelação do segundo bebê de Viih Tube; veja detalhes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 9:41 Para compartilhar:

Viih Tube e Eliezer estão esperando o segundo filho. Após o anúncio no “Mais Você”, com a participação de Lua, a primogênita, o casal compartilhou que irá descobrir o sexo do bebê no próximo domingo, 12, feriado especial do Dia das Mães.

Porém, ao contrário do que aconteceu no aniversário de 1 ano de Lua, que teve a presença de 500 convidados e 3 dias de festa, dessa vez o casal optou por uma celebração mais intimista, com cerca de 150 pessoas, entre as 12h30 e 18h30, no buffet Spasso Dourado, na Vila Leopoldina, em São Paulo.

O local é escolhido com frequência pelos famosos que moram na capital paulista. Entre as celebridades que já comemoraram aniversários dos filhos no local estão nomes como o DJ Alok e a empresária Romana Novais e o casal de influencers Tatá Estaniecki e Julio Cocielo.

O ambiente conta com uma tela suspensa com obstáculos e piscina de bolinhas, além de playground de madeira, parede de escalada, elevador de brinquedo e kamikaze. O orçamento para uma festa com a quantidade de convidados listados e em um feriado custa em média R$ 26,4 mil reais. Esse valor inclui, como cortesia, mais 30 crianças até cinco anos. O valor também aumenta com a inclusão de bebidas alcóolicas, lembrancinhas e decorações – que devem ser contratadas à parte pela influenciadora.

A festinha será situada em ‘um lugar mágico, no meio da floresta, onde as crianças se divertem’. As informações são da assessoria da organização da festa ao jornal O Globo.

Já o tema escolhido por ViihTube e Eliezer será a turma BabyTube, grupo de personagens criados pelo casal que já apareceu em celebrações da primeira filha. A turma fictícia formada por Nina, Nino, Valentinha, Dodô, Ruanito, Tulio, Crébinho e Lara será responsável por anunciar o sexo do bebê.

