O que se sabe sobre o caso de Anic Herdy, advogada sequestrada há três meses que já teve R$ 4,6 mi pagos pelo resgate

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 13:15 Para compartilhar:

A advogada Anic Herdy, de 54 anos, foi sequestrada em Petrópolis (RJ) em 29 de fevereiro deste ano e está desaparecida há quase três meses, mesmo a família tendo pago um valor de resgate equivalente a R$ 4,6 milhões. A vítima é casada com Benjamin Herdy, de 78 anos, herdeiro de uma família que possui universidades no Rio de Janeiro.

Ainda, Anic e Benjamin são sócios da empresa Lanic Consultoria e Serviços, uma companhia que oferece treinamento para o desenvolvimento profissional.

Investigação e prisões

Um amigo e segurança da família, identificado como Lourival Correa Netto Fadiga, foi preso suspeito de envolvimento no crime, assim como seus filhos, Maria Luíza Vieira Fadiga, Henrique Vieira Fadiga e a mulher, Rebecca Azevedo dos Santos. O detido mantinha um relacionamento extraconjugal com Anic. As informações são do Fantástico e do RJTV 2ª Edição, ambos programas da TV Globo.

+ Sequestro em Petrópolis: polícia prende quatro suspeitos, mas vítima segue desaparecida

+ PF e Gaeco prendem 13 pessoas em operação em SP contra quadrilha do ‘Novo Cangaço’

Anic foi vista pela última vez em um shopping de Petrópolis, local em que foi sequestrada. Posteriormente, criminosos passaram a extorquir Benjamin Herdy dizendo para não acionar as autoridades e pagar o valor de R$ 4,6 milhões para que a mulher fosse liberada. O homem concordou e, após fazer a transferência, foi até outro estabelecimento na zona oeste do Rio de Janeiro, onde a esposa seria solta, mas ela nunca apareceu.

Suposto amante

Conforme a polícia, uma mensagem que teria sido escrita pelos sequestradores se passando pela vítima foi enviada a Benjamin. No texto, a mulher alegava que tinha fugido com um amante e iria viver com ele pelo “resto de sua vida”.

A mensagem também foi enviada para uma filha de Anic, que desconfiou da situação e acionou as forças de segurança 15 dias depois do desaparecimento.

As autoridades acreditam que a mulher foi morta pelos criminosos.

Com as investigações, a Polícia Civil apontou que Lourival havia recebido o dinheiro do resgate e utilizado parte dele para comprar uma caminhonete de R$ 500 mil com quantia em espécie, uma moto de R$ 30 mil e 950 celulares ao custo de quase R$ 1 milhão para abastecer uma loja que ele mantém com a família.

Conforme o MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), Anic estava indo para um encontro com Lourival no dia em que desapareceu. Os dois já haviam sido vistos juntos como um casal por um vendedor.

Ainda segundo o MP, Lourival possuía relacionamentos simultâneos com diversas mulheres, incluindo a vítima.