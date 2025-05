O que se sabe sobre o casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz?

No sábado, dia 3 de maio, a atriz Isis Valverde, de 38 anos, e o empresário Marcus Buaiz, de 45, vão subir ao altar em Jarinu, cidade do interior de São Paulo, localizada a pouco mais de 500 quilômetros da capital. O casal se casou no civil no dia 24 de dezembro do ano passado, véspera de Natal. “Nosso Natal! O amor é uma companhia. Já não sei andar só pelos caminhos, porque já não posso andar só”, escreveu Isis na legenda da postagem feita no Instagram. Eles começaram o relacionamento em 2023, ficando noivos em dezembro do mesmo ano. A cerimônia no civil contou com a presença de familiares na mansão do casal. Os filhos de Ísis e Buaiz também estiveram presentes: Rael, filho de seis anos da atriz com o modelo André Resende; e José Marcus e João Francisco, de 12 e 10 anos, respectivamente, frutos do relacionamento de Marcus com a cantora Wanessa Camargo, participaram do casamento. Desde restrições de cores e roupas até uma luxuosa lista de presentes, a reportagem da IstoÉ Gente conta tudo o que se sabe até agora sobre o casamento do ano, que promete estar recheado de famosos. Confira!

Onde será a cerimônia?

A cerimônia acontecerá no Ville La Rochelle, local situado na cidade de Jarinu, interior de São Paulo, que remete aos vilarejos europeus. A propriedade conta com cinco dormitórios e duas suítes, sendo que em uma delas o casal deve se hospedar para se preparar durante o dia do casamento. A estimativa é que compareçam 180 pessoas.

Em entrevista ao Gshow, Marcus Buaiz revelou detalhes sobre a música, decoração, produção, doces e bar do evento.

“Um coral lindo comandado pelo Maestro Del Chiaro — as músicas estão emocionantes. A decoração é do Danillo Camargo, que é fenomenal; a produção, da Babi Leite Eventos. Todos os doces vêm do Espírito Santo, da Chocolateria Brasil — que, pra mim, faz o melhor chocolate que já comi na vida. O bar é do Barlavento, meu favorito em Vitória, com drinks que a gente gosta muito”, contou o noivo.

Festa de pré-wedding

Em entrevista à Vogue Brasil, Isis Valverde contou como será a festa de pré-wedding (pré-casamento), com Thiaguinho sendo a principal atração musical.

“O Thiaguinho, grande amigo do Marcus, vai cantar no pré-wedding. São 13 padrinhos, a gente tem esse número cabalístico”, revelou a atriz, que continuou: “É uma noite de pizza e vinhos, para pouca gente, só os padrinhos e a nossa família. E, no dia seguinte, será o casamento”.

O vestido da noiva

“O vestido não tem nada bufante, vou para um estilo mais slim, com algumas pedrarias, algum tipo de bordado, mas nada exagerado. Será mais clássico, lindo, clean, que é o meu estilo”, disse Isis Valverde à Vogue Brasil.

Cores proibidas na celebração

Nos convites, uma das exigências do casal para seus convidados é que evitem usar preto e vermelho em seus looks, recomendando tons suaves e cores pastéis. Além disso, saltos com bico fino também foram banidos da lista do que vestir.

Padrinhos famosos

O casal escolheu quatorze casais para representá-los no altar. Entre eles, estão alguns amigos famosos, como Thaila Ayala e Renato Góes, além da atriz Mariana Ximenes.

Show exclusivo

O cantor Silva fará um show privativo e deve aproveitar o momento para relembrar seus maiores sucessos na pista de dança do casamento dos amigos.

Surpresa de Buaiz para Isis

Ao Gshow, Buaiz garantiu que irá surpreender os convidados e até mesmo a noiva. “Sempre procuro mostrar à Isis o quanto ela é especial para mim. Cada gesto, cada momento, é uma forma de reforçar o que ela representa na minha vida — e eu faria tudo de novo. E, sim, nesse dia vai ter algo especial, pensado com carinho. Mas, acima de tudo, o que mais importa é viver esse momento juntos. O que estamos construindo até aqui já é o maior presente. Quero que esse dia seja a celebração do nosso amor e da nossa parceria”, disse.

Lua de mel

“Estamos vendo se já viajamos em seguida ou no próximo mês, mas queremos ir para a Itália”, revelou Isis Valverde em entrevista à Vogue.