O que se sabe sobre o carro encontrado abandonado com R$ 1 milhão no porta-malas no Maranhão

A Polícia Militar do Maranhão encontrou um carro abandonado com cerca de R$ 1,1 milhão no porta-malas em uma rua do bairro Jardim Renascença, em São Luís, durante a terça-feira, 30. O dono do veículo se apresentou a uma delegacia acompanhado de um advogado, mas ficou em silêncio.

De acordo com o “Bom Dia Mirante”, da TV Mirante, afiliada da TV Globo, a polícia foi acionada por vizinhos que perceberam o abandono do veículo, que estava com o porta-malas aberto. O carro foi apreendido e passará por perícia.

Em contato com o site IstoÉ, a SSP-MA (Secretaria de Segurança Pública do Maranhão) informou que o caso é investigado pela Seic (Superintendência de Investigações Criminais) da Polícia Civil, que analisa câmeras de segurança na área buscando elementos para esclarecer a origem do valor apreendido.

Conforme a pasta, foram ouvidas testemunhas e o montante foi contabilizado com o uso de uma máquina contadora de cédulas. Durante análise, foi determinado o valor total de R$ 1.109.350,00. Segundo a SSP-MA, o dinheiro será depositado em uma conta judicial vinculada ao inquérito.

Agora, as autoridades buscam determinar se o dinheiro possui relação com crimes.