O que se sabe sobre o acidente com vítima fatal envolvendo Garro, do Corinthians

Na madrugada de sábado, 4, o jogador do Corinthians Rodrigo Garro, de 27 anos, se envolveu em um acidente de trânsito na cidade de General Pico, em La Pampa, região central da Argentina, que deixou um motociclista morto.

O atleta, que passa suas férias na cidade natal, foi detido após o ocorrido. Ele prestou depoimento, foi liberado e está em casa.

O que aconteceu?

Garro dirigia uma caminhonete Ram e estava acompanhado por uma pessoa que não ficou ferida;

Eles colidiram frontalmente com um motociclista, que estava em uma Guerrero 110 cc, e morreu no local após o impacto;

A vítima do acidente, Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, tentava entrar na rua 108 enquanto trafegavam pela rua 300.

O teste de alcoolemia do jogador apresentou uma variação positiva mínima e o caso é tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

No domingo, o atleta passará por uma sessão na presença de juiz. O magistrado poder determinar que Garro não possa deixar a Argentina. Entretanto, essa possibilidade é remota.

Volta às atividades no dia 7

O Corinthians espera contar com Rodrigo Garro na apresentação do elenco para a temporada, na terça-feira, dia 7.

O procurador-geral da província de La Pampa, Armando Aguero, falou à CNN Brasil que o fato de Garro trabalhar no Brasil pesa para que ele possa retornar a país. Ainda assim, o argentino deve responder criminalmente. O teste de alcoolemia apresentou variação positiva mínima, e a tolerância de álcool para dirigir é zero, segundo a legislação da Argentina.

Desde que as primeiras informações sobre o acidente começaram a circular, o Corinthians montou um grupo para acompanhar o caso. O diretor jurídico, Vinicius Cascone, e o executivo de futebol, Fabinho Soldado, mantêm contato com os advogados de Garro para acompanhar a situação.

Inicialmente falou-se que a caminhonete Ram que Garro conduzia havia atropelado o motociclista. Depois, contudo, foi apontado que o acidente aconteceu em um cruzamento de uma pequena rodovia, pela qual o jogador dirigia, com uma via sem asfalto, de onde veio a motocicleta. O local não tinha sinalização ou iluminação. O piloto da moto, que estava com o farol desligado e sem capacete, chocou-se com a lateral do veículo de Garro.

Se confirmado o aval para que o jogador possa voltar ao Brasil, ele deve viajar na segunda-feira, como já estava programado anteriormente. No dia seguinte, às 8h30, o elenco do Corinthians se reapresenta para a temporada 2025. O primeiro dia será de avaliação e treino em dois turnos.

De quarta-feira até sábado, os jogadores ficarão concentrados no CT Joaquim Grava. O departamento médico do clube já antecipou alguns exames ainda no último dia de treinamentos de 2024, a fim de agilizar a preparação para o Paulistão.

O Corinthians estreia dia 16, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A equipe está no Grupo A, junto de Botafogo-SP, Inter de Limeira e Mirassol.

Corinthians

O site IstoÉ tenta contato com a defesa do jogador para um posicionamento. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

Em nota oficial, o Corinthians confirma o ocorrido e afirma que “o clube acompanha as investigações e aguardará a conclusão delas para voltar a falar sobre o caso”. Veja a íntegra abaixo:

“Na madrugada deste sábado (04), o meio-campista Rodrigo Garro se envolveu em um acidente em La Pampa, na Argentina, que, infelizmente, resultou em uma vítima fatal. Garro prestou os primeiros depoimentos, foi liberado e já está em sua casa. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, fizeram contato com os advogados e familiares do atleta e manterão contato para mais informações. O clube acompanha as investigações e aguardará a conclusão delas para voltar a falar sobre o caso. O Corinthians presta solidariedade à vítima e aos seus familiares.”