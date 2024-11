O que são ‘kids pretos’ e como o apelido surgiu?

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/11/2024 - 10:22 Para compartilhar:

Uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta terça-feira, 19, prendeu preventivamente quatro militares e um agente da corporação sob suspeita de planejar um golpe de Estado após as eleições de 2022 para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e restringir a atuação do Poder Judiciário.

Segundo a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), à qual o site IstoÉ teve acesso, os militares detidos foram: o general de brigada Mário Fernandes (na reserva), o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira.

Eles são ligados às forças especiais, também chamados de “kids pretos”, que atuam no Exército desde 1957.

Como funciona o treinamento?

“Kids pretos” é um apelido informal atribuído aos militares de Operações Especiais do Exército Brasileiro, isso se dá pelo fato de usarem gorros pretos.

A entrada nas Forças de Operações Especiais ocorre de maneira voluntária por militares que realizaram curso de Ações de Comandos e de Forças Especiais. Em seguida, os “kids pretos” passam por formação no Centro de Instrução de Operações Especiais, em Niterói (RJ), no Comando de Operações Especiais em Goiânia (GO), ou na 3ª Companhia de Forças Especiais, em Manaus (AM).

Como parte do treinamento, esses militares aprendem a atuar em missões com alto grau de risco e sigilo, como em operações de guerra irregular, que inclui terrorismo, guerrilha, insurreição, movimentos de resistência e insurgência.

Além disso, os “kids pretos” são preparados para situações que envolvem sabotagem, operações de inteligência, planejamento de fugas e evasões. Esses militares podem atuar em todo o território nacional, porém as tropas são empregadas por ordem do Comando do Exército, sob coordenação do Comando de Operações Especiais.

Por meio da página oficial do Comando de Operações Especiais no Facebook, foi publicado um vídeo de comemoração dos 65 anos das operações especiais. “O ideal como motivação. A abnegação como rotina. O perigo como irmão. A morte como companheira”, diz a gravação.