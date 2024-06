O que saber sobre o iOS 18 e os novos recursos que chegarão a alguns (mas não todos) iPhones

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/06/2024 - 0:22 Para compartilhar:

A empresa de tecnologia anunciou seu lançamento no outono, iOS 18, que dá aos iPhones uma aparência renovada.

O sistema operacional também apresenta uma IA baseada em ChatGPT chamada Apple Intelligence, que só é compatível com os modelos mais caros e atuais do iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max da marca.

Aqui estão algumas das maiores atualizações que os usuários podem esperar.

O que apenas os iPhones mais recentes podem fazer com o iOS 18

‘Ei, Siri, ouvi dizer que você pode fazer mais…’

O Apple Intelligence oferece um Siri aprimorado, um revisor de escrita virtual e um criador generativo de imagens e emojis.

Isso junto com uma ferramenta de “limpeza” de fotos que pode remover objetos ou pessoas indesejadas do fundo de uma imagem.

Bloqueio

Também exclusivo do iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max é um aprimoramento da tela de bloqueio acionado pelo botão de ação, que substituiu o toque anterior e o botão silencioso do smartphone no canto superior esquerdo.

Agora, clicar no botão de ação na tela de bloqueio alternará entre várias opções de aplicativos nos cantos inferiores da tela.

Eles podem ser personalizados na galeria de controles, que também ganhou uma aparência nova e mais personalizável.

O que o iOS 18 faz para quase todos os telefones

Há muito no iOS 18 que os usuários do iPhone SE 2016 e superior podem aproveitar.

Não há lugar como a tela inicial

A tela inicial foi renovada esteticamente para organizar os aplicativos de forma mais livre na tela.

Os usuários que não desejam que as imagens de suas fotos de fundo sejam bloqueados pelos widgets podem organizá-los todos na parte inferior da tela. Eles podem ser colocados em diferentes padrões, como uma ferradura, e também são oferecidas diferentes paletas de cores.

Aprovamos este iMessage

O iMessage também está desfrutando de uma grande atualização que lhe dá, ousamos dizer, mais uma sensação do Microsoft Word.

Agora, junto com novos efeitos de mensagem atraentes, como “acenar”, explodir, “ondular”, “florescer” e muito mais – os usuários podem usar negrito, sublinhado, itálico e riscado em seus textos.

Emojis e expressões também estão ganhando uma cara mais colorida.

Localize-me

A Apple também criou uma contingência crucial para quando os sinais de Wi-Fi e celular não estiverem disponíveis e as mensagens precisarem ser enviadas.

Os usuários, guiados por seus dispositivos, podem se conectar ao satélite mais próximo para serviço; As iMessages enviadas dessa forma são criptografadas de ponta a ponta, de acordo com a Apple.

Mapas de trilhas para caminhadas – com detalhes de milhares de passeios pelos parques nacionais – também estão disponíveis sem sinal.

Que haja luz (refinada)

Relatos da mídia também indicam que os usuários poderão controlar o raio da lanterna do iPhone, mudando-o do grande angular padrão para um feixe reto.

Os recursos de emergência SOS também podem transmitir vídeo ao vivo agora.

Como uma ferramenta de privacidade adicional, os usuários também podem bloquear aplicativos que contenham informações potencialmente confidenciais.

iOS18 também apresenta um novo local para armazenar senhas de aplicativos.

Aqueles com AirPods Pro também podem interagir com o Siri de forma não verbal. O assistente será capaz de receber acenos de cabeça e tremores em vez de dizer “sim” ou “não”.

Mail, Safari e a biblioteca de fotos também receberam atualizações para reorganizar e priorizar as informações.