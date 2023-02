Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/02/2023 - 20:53 Compartilhe

O Santos não conseguiu a vitória diante do Corinthians. Com isso, o Peixe desperdiçou a chance de entrar de vez na zona de classificação para o mata-mata do Paulistão. Mesmo com o mesmo número de pontos do Botafogo-SP, o Alvinegro Praiano fica na terceira colocação, pois tem menos vitórias.

Na última rodada, vencer é importante para conseguir a meta do acesso, mas o Santos não conta somente com o seu resultado para passar de fase. Para chegar na próxima fase, o Peixe precisa de uma “ajuda” do São Paulo.

O Peixe terá como último compromisso na primeira fase o Ituano, no Novelli Júnior. Enquanto isso, o Botafogo recebe o São Paulo. Em caso de vitória do Pantera, o Santos não possui chances de ficar com a vaga. Se o Fogão empatar, o Santos precisa de um triunfo para seguir na competição. No cenário mais positivo para os santistas, uma derrota da equipe de Ribeirão Preto facilitaria para o Alvinegro Praiano que só precisaria de um empate.

O RB Bragantino, primeiro colocado do Grupo A, não pode mais ser alcançado pelo Santos. Mesmo que a pontuação seja igualada, o Peixe tem apenas 3 vitórias, enquanto o Massa Bruta tem 5 triunfos. Contudo, o time de Bragança Paulista entrará ligado na última rodada para não perder a liderança para o Botafogo-SP.

O duelo decisivo do Santos contra o Ituano acontecerá no próximo domingo (5), a partir das 16h (de Brasília).

