O que o Palmeiras precisa fazer para se classificar no Paulistão? Veja cenários

O Palmeiras empatou em casa com o São Paulo neste domingo, em Choque-Rei válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, e continua em situação complicada para avançar às quartas de final do torneio. Com o empate, o conjunto alviverde estacionou na terceira colocação do Grupo D e não depende mais apenas de si para se classificar e buscar o tetra consecutivo. Inclusive, pode ser ajudado – ou atrapalhado – pelo time tricolor.

O “sufoco” da equipe de Abel Ferreira se dá por causa das pontuações de São Bernardo, que lidera a chave, e a Ponte Preta, em segundo lugar. O time do ABC paulista tem 22 pontos, a equipe alvinegra de Campinas tem 19, e o Palmeiras, 17.

Como os times dos mesmos grupos não se enfrentam no Estadual, o Palmeiras precisa de bons resultados contra Botafogo-SP e Mirassol, e torcer por tropeços dos adversários.

O São Bernardo já pode, inclusive, garantir a ponta do Grupo D na próxima rodada. Um simples triunfo contra a Portuguesa no Pacaembu será o suficiente por ter três pontos de vantagem e duas vitórias a mais que a Ponte Preta.

A Ponte Preta, no entanto, tem jogos complicados à frente: enfrenta o São Paulo no MorumBis e o Red Bull Bragantino no Moisés Lucarelli. Por ter um menor saldo de gols, perde no critério de desempate caso o Palmeiras a alcance em pontos, mas avança se vencer as duas partidas.

Isso significa que a Ponte Preta não pode se dar o luxo de tropeçar, pois mesmo se vencer o jogo em casa e empatar com o São Paulo, dependeria de tirar uma diferença de três gols no saldo caso o time alviverde fique 100% nas rodadas derradeiras. E se for derrotada, teria um problema maior para resolver, já que seria ultrapassada em pontos.

Em suma, se o Palmeiras bater o Botafogo de Ribeirão Preto e a Ponte não derrotar o São Paulo, o atual tricampeão sobe ao segundo lugar e volta a depender somente de si pela classificação. Outro cenário possível é ambos os jogos terminarem em empate e, assim, a situação se repetiria na última rodada, mas com a Ponte Preta jogando em casa dessa vez e o Palmeiras fora, em Mirassol.

Se o Palmeiras ganhar do Botafogo e do Mirassol, precisa torcer por um tropeço simples da Ponte Preta ou que o São Bernardo perca um jogo e, no máximo, empate o outro. Se empatar um jogo e ganhar outro, precisa torcer para a Ponte Preta não ganhar nenhuma partida. Caso o Palmeiras não ganhe seus dois jogos, estará eliminado do Paulistão.