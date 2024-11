O que muda no Rio de Janeiro para o encontro do G20?

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/11/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A partir do dia 18 de novembro, o mundo vira os olhos para o Rio de Janeiro, que será palco da 19ª Reunião da Cúpula do G20 e reunirá chefes de Estado e de Governo das maiores economias do planeta. Mesmo quem não for participar diretamente do evento terá a sua rotina impactada, a começar pelo trânsito, já que o Aterro do Flamengo será transformado em um corredor para as 55 delegações que irão se dirigir ao MAM (Museu de Arte Moderna).

O bloqueio total das pistas deve começar neste domingo, 17. O acesso à praia e ao calçadão será garantido, porém apenas pelas passagens subterrâneas, e as passarelas serão fechadas. Além disso, haverá 35 barreiras para impedir a passagem de pedestres.

Nesta sexta-feira, 15, o Aterro do Flamengo ficará fechado pelo período da manhã, pois será realizado o treinamento das equipes de segurança, e reabrirá ao trânsito à tarde.

Por outro lado, as pistas junto à orla de Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon não serão fechadas ao trânsito no domingo e nos feriados (dia 15 e 20) para área de lazer, mas a passagem de comitivas poderá provocar interdições momentâneas. Esse deslocamento das delegações também causará fechamentos pontuais nas linhas Vermelha e Amarela.

Na região portuária, a mudança será apenas nos horários do VLT, a partir de quinta-feira, 14. Devido ao evento – que tem como pauta principal a questão ambiental – a prefeitura do Rio de Janeiro decretou feriado nos dias 18 e 19 de novembro.

Porém essa medida não se aplica para quem trabalha em serviços essenciais como saúde, transporte, limpeza urbana e segurança. Também fica de fora as pessoas que trabalham no comércio, estabelecimentos culturais e turísticos, algumas indústrias e trabalho remoto.