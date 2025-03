O que levou Linn da Quebrada à internação por drogas? Os bastidores de uma luta cruel

Senti uma fincada forte no peito quando vi que era ela. Malvestida, malcuidada, transmitindo a sensação de estar virada de uma noitada e perdida de si.

Ela é uma revolução viva, um corpo que canta, atua e resiste em um país onde simplesmente sua existência já é um ato de coragem. Cantora de voz pulsante e artista de alma infinita, quantas vezes transformou dor em arte, becos em palcos e silêncios em discursos? Por quantas vezes sua trajetória foi farol para tantas outras pessoas que sonham em existir sem medo?

Mas, por mais gigante que seja, não espere uma super-heroína dos filmes de Hollywood. Por aqui, os alívios traiçoeiros, em meio a tanta luta, podem ter seus momentos de vitória.

“Vitória”, justamente o nome do filme que acaba de estrear nos cinemas, com ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Montenegro como protagonista — e que Linn está no elenco, dando vida à cabeleireira Bibiana.

O longa-metragem chega ao público trazendo a história de força de uma mulher de 80 anos que usa uma câmera VHS para denunciar atos criminosos e ajudar no combate ao tráfico de drogas. A ausência de Linn nos eventos de lançamento do filme nos lembra um duro lado dessa realidade: o vício aprisiona e pode transformar trajetórias promissoras em histórias de luta pela sobrevivência.

Mais do que uma coincidência, esse momento é um lembrete poderoso de que essa guerra não é apenas coisa de filme, mas faz parte da vida real.

Seja nas ruas, onde o tráfico dita regras e espalha medo, ou nas histórias de artistas que perdem oportunidades e enfrentam batalhas internas, as drogas continuam sendo um dos maiores desafios da nossa sociedade. Destroem carreiras, famílias e sonhos, atravessando gerações e contextos sociais.

Nas imagens que começaram a circular nos últimos dias, Linn aparece ao lado de um homem não identificado em frente a um comércio localizado na Avenida São João, no bairro Santa Cecília, em São Paulo. O local, próximo à Cracolândia, conhecido pela forte presença de usuários de drogas na capital paulista.

Um mix de sentimentos. A vontade de dar um abraço. A vontade de arrancá-la dali. Depois um suspiro de alívio ao saber que Linn aceitou ser internada novamente. Segundo a assessoria de imprensa da artista, ela tem “enfrentado desafios relacionados à saúde mental que resultaram no abuso de substâncias e no agravamento da depressão.”

Em junho do ano passado, ela já havia sido internada em uma clínica de reabilitação. Durante esse período, afastou-se de suas atividades profissionais para focar na recuperação e no fortalecimento. No fim de setembro, voltou às redes sociais e comemorou com seus seguidores a retomada dos projetos.

O caminho para o estrelato nunca foi fácil para Linn. Mulher trans, ela sempre teve que lutar por espaço, respeito e aceitação. Mas, se antes a batalha era pela visibilidade, agora a luta se transformou em algo ainda mais profundo: o enfrentamento de um vício que, silenciosamente, aprisiona e cobra seu preço. Infelizmente, um fenômeno recorrente entre grandes artistas, fruto do impacto emocional da fama, da pressão e da superexposição.

Depois de conquistar notoriedade nacional ao participar do Big Brother Brasil 22, sua vida ganhou ainda mais dimensão. Com mais reconhecimento, vieram mais oportunidades, mas também um peso emocional imenso. Me lembro de uma entrevista em que Britney Spears falou sobre os desafios da fama. Ela disse algo como: no começo, a fama te embriaga, mas depois te destrói.

Não é raro que artistas, diante da intensa cobrança, encontrem nas substâncias químicas um refúgio momentâneo. Para muitos, a droga não é apenas um vício, mas uma forma de anestesiar a exaustão, silenciar dores internas e, paradoxalmente, manter-se em pé para continuar brilhando. Whitney Houston, Amy Winehouse e Demi Lovato são apenas alguns exemplos de estrelas que enfrentaram essa dura realidade.

Tem uma citação do psiquiatra Augusto Cury, em Ansiedade – O Mal do Século, que me marcou muito: “A mente de um ansioso vive em turbilhão. Quando o prazer se torna uma fuga, ele se torna uma prisão.”

O que Linn vive hoje é reflexo de uma sociedade que cobra intensidade o tempo todo, que glamouriza a fama, mas não prepara ninguém para suas consequências. O neurocientista Carl Hart explica que o uso de drogas muitas vezes nasce da busca por escape em meio ao caos: “A droga oferece um tempo, uma pausa. Mas essa pausa cobra juros.”

Linn da Quebrada deu um passo essencial: aceitou ajuda. No Brasil, a internação para dependência química só pode ser feita de forma voluntária, e reconhecer a necessidade de tratamento é um dos maiores desafios. Segundo especialistas, a recuperação começa quando a pessoa entende que o vício não é uma questão de fraqueza, mas uma batalha que exige suporte, acolhimento e tempo.

Como tantos outros artistas que enfrentaram desafios semelhantes e conseguiram reescrever suas histórias, torço muito para que Linn transforme esse desafio em uma nova fase — mais consciente, mais leve e ainda mais potente. Que siga como ela mesma canta: “… a cada dia batalhando conquistar o seu direito de viver, brilhar e arrasar. Viver, brilhar e arrasar.”

Estamos te esperando, Linn.

Valesca e Boca Rosa

A cantora Valesca Popozuda foi a grande estrela da pool party promovida por Bianca Andrade para celebrar o lançamento da nova linha de gloss ontem, dia 17. A funkeira apresentou um pocket show exclusivo e lançou o hit “Transborda”. O evento reuniu nomes como Pequena Lo, Vivi Wanderley, Tainá Costa e Bom Talvão, que conferiram em primeira mão o videoclipe da campanha.

A nova fase de Cleo

Cleo sobe ao palco do Blue Note São Paulo no dia 6 de abril com o show “Ecleotica”, uma jornada musical que mistura grandes sucessos de ícones como Cazuza, Cassia Eller, Rita Lee e Tim Maia. No repertório, faixas que marcaram sua trajetória e que prometem mostrar toda sua versatilidade artística.

Paulo Vieira de malas prontas

Com estreia marcada para 10 de junho no GNT e Globoplay, e dia 11 na TV Globo, a nova temporada de “Avisa Lá Que Eu Vou” já está em produção. Paulo Vieira rodará o Brasil – e até os Estúdios Globo – em uma jornada cheia de histórias e cultura. O talentoso humorista e apresentador é uma grande aposta do canal.

Ivete no Superdose

O evento Superdose, que une música, moda e entretenimento, contará com uma surpresa especial de Ivete Sangalo. O festival, que será transmitido pelo SBT no dia 22 de março, terá performances de Liniker e Jão. O programa Fofocalizando irá mostrar os bastidores.

Avenged Sevenfold no Brasil

Os fãs de heavy metal já podem comemorar! A banda Avenged Sevenfold confirmou dois shows no Brasil: dia 2 de outubro em Curitiba (Pedreira Paulo Leminski) e dia 4 de outubro em São Paulo (Allianz Parque). A pré-venda começa nesta terça (18), com valores entre R$ 240 e R$ 810. A abertura dos shows fica por conta de Mr. Bungle, Karen Dió e A Day To Remember.

Demna na Gucci

O anúncio veio no fim da semana passada, mas não dá para deixar passar: Demna assume a direção artística da Gucci! Após revolucionar a Balenciaga, o estilista tem agora a missão de redefinir os rumos da maison italiana. Seu último desfile pela Balenciaga acontece em julho, antes da transição oficial. Promete!

Até amanhã!