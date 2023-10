O que Kayky Brito e Tamara Dalcanale disseram nas redes e por que fãs estão apoiando ela

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2023 - 10:24 Compartilhe

Depois da alta de Kayky Brito, fãs especulam que o casamento do ator com a empresária Tamara Dalcanale esteja chegando ao fim. Ela, que esteve ausente nas comemorações da família quando Kayky foi liberado do hospital, publicou um texto em que dizia estar voltando para Curitiba (onde o casal residia), enquanto ele se recupera no Rio de Janeiro.

Um registro da noite do atropelamento, divulgado no último domingo, dia 1º, no Domingo Espetacular, foi mal recebido por muitos seguidores do casal. O vídeo mostra Kayky e Bruno de Luca conversando com uma mulher. Brito tenta interagir e aproxima seu rosto ao da jovem, mas é afastado diversas vezes pelo colega.

“Larga esse homem”, escreveu uma seguidora de Tamara. Outra seguidora comentou que o ator estava “dando em cima de uma mulher antes do acidente”.

O colunista Leo Dias afirma que Tamara Dalcanale e o ator não estavam mais juntos desde antes do acidente. Segundo ele, a família do artista já teria, inclusive, buscado um advogado para tratar o processo de separação.

O que Kayky e Tamara disseram nas redes?

Antes do acidente, Tamara não postava imagens com Kayky desde junho. Em 9 de julho, ela publicou uma imagem que dizia “Benditas sejam as pessoas que nos desejam o bem de verdade, e que tenhamos sempre noção de quem são”.

Ele também não comentava mais nas publicações dela, o que fez em praticamente todas as postagens até o mês de julho.

Ao comemorar a saída de Kayky do hospital, Tamara mencionou ter “suportado” muita coisa e falou sobre “olhar a vida” de novos ângulos. Esses trechos também chamaram a atenção de seguidores.

“Deus foi muito bom com você e te deu essa nova oportunidade de viver”, escreveu. “Para você e, também, a nós, para podermos olhar a vida de um outro ângulo, dentro desse cenário”.

Nas publicações em que a irmã e os pais de Kayky celebram a recuperação do ator, também não há menções de Tamara. A aparente rusga na família é recente, visto que Tamara Dalcanale chegou a participar das comemorações de Ano Novo dos Brito.

“Fico muito triste de ver a falta de acolhimento da família do Kayky com você. Que coisa trevosa fez a irmã dele”, comentou uma internauta.

O reportagem entrou em contato com Kayky e Tamara, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

