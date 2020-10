O que Internacional e Flamengo têm de melhor: números, estatísticas e a comparação dos líderes no Brasileiro Com a mesma pontuação após 17 rodadas, Colorado, de Eduardo Coudet, e o Rubro-Negro, de Domènec Torrent, se enfrentam neste domingo, às 18h15, no Beira-Rio, em Porto Alegre

Mais do que os técnicos estrangeiros e a pontuação, Internacional e Flamengo têm outras similaridades nesta edição do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, as equipes se enfrentam neste domingo, no Beira-Rio, que será palco do encontro entre os líderes de vários aspectos do torneio. Para esquentar o confronto pela 18ª rodada, o LANCE! traz os números e traça um comparativo entre o Colorado, de Eduardo Coudet, e o Rubro-Negro, de Domènec Torrent.

São 34 pontos para cada após 17 rodadas de uma campanha idêntica: 10 vitórias, quatro empates e três derrotas. Em termos de gols marcados, Flamengo (30) e Internacional (28) só ficam atrás do terceiro colocado Atlético-MG, com 31. Na defesa, o Colorado se destaca: 13 gols sofridos, assim como o São Paulo. Apenas o Fortaleza, com 11, tem um desempenho melhor, por ora.

Além do trabalho desenvolvido pelo argentino Eduardo Coudet e pelo espanhol Domènec Torrent, Internacional e Flamengo contam com destaques individuais para realizarem as respectivas campanhas do Brasileirão. O colorado Thiago Galhardo é o jogador mais decisivo do torneio: são 14 gols e cinco assistências.

O Rubro-Negro, por sua vez, tem o centroavante Pedro como artilheiro (oito gols). enquanto o camisa 27 Bruno Henrique é o principal assistente rubro-negro, com quatro passes, mas, suspenso, desfalca a equipe neste domingo. Por outro lado, o meia Everton Ribeiro, da Seleção Brasileira, está à disposição.

Com a Palavra – Carlos Alberto Vieira, editor do LANCE!

“Vamos ver um jogo bem equilibrado entre os dois líderes. O Flamengo com um desfalque certo (Bruno Henrique) que cumpre suspensão e fará falta. O internacional tem um desfalque: Cuesta cumpre suspensão. Vejo isso como lucro, pois o defensor vive uma fase péssima e provou isso no meio da semana na Libertadores. Sem ele o Inter viverá um jogo com menos sustos lá atrás. Meu pitaco é por um empate com gols. O Flamengo é muito forte ofensivamente, mas vem falhando demais na defesa. levando gols bobos. O Internacional (mesmo com Cuesta) ostenta uma das melhores defesas e ultimamente, em Brasileiros, consegue bons resultados contra o Flamengo. Olho em Galhardo e Pedro, eles devem decidir.”

Confira alguns dosos principais números e estatísticas de Flamengo e Internacional no Campeonato Brasileiro (via o aplicativo SofaScore):



MAIS GOLS MARCADOS:

1º) Atlético-MG – 31

2º) Flamengo – 30

3º) Internacional – 28

MENOS GOLS SOFRIDOS:

1º) Fortaleza – 11

2º) Internacional – 13

6º) Flamengo – 19

GRANDES CHANCES CRIADAS:

1º) Flamengo – 53

2º) Atlético-MG – 48

3º) Internacional – 37

POSSE DE BOLA:

1º) Flamengo – 59.8%

2º) Atlético-MG – 59,8%

5º) Internacional – 54,4%

FINALIZAÇÕES POR JOGO:

1º) Atlético-MG – 13,5

3º) Flamengo – 11,4

15º) Internacional – 8,5

DESARMES POR JOGO:

1º) Red Bull Bragantino – 17,2

4º) Internacional – 16,4

6º) Flamengo – 15,9

FALTAS POR JOGO:

1º) Internacional – 19,3

2º) Athletico – 17,8

10º) Flamengo – 15,9

JOGOS SEM SOFRER GOLS:

1º) Internacional – 8

2º) Fortaleza – 7

13º) Flamengo – 3

