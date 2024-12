O que Gabriel Bortoleto precisa fazer para ser campeão da Fórmula 2?

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2024 - 21:00 Para compartilhar:

Já confirmado como piloto da Sauber-Audi na Fórmula 1 para 2025, Gabriel Bortoleto tenta encerrar sua participação na Fórmula 2 com o título inédito. Mesmo que o cenário dependa do desempenho do brasileiro, a situação é difícil, já que a vantagem para o segundo colocado é de apenas 5,5 pontos – 196,5 a 191.

O campeonato chega neste cenário depois do GP do Catar, na última semana. O estoniano Paul Aron venceu, seguido por Hadjar e Bortoleto. O brasileiro foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas foi punido com o acréscimo de 5 segundos em seu tempo por cruzar as linhas na entrada do pit lane.

Em Abu Dabi, Bortoleto pode sagrar-se campeão. Na sexta-feira, ele ficou em segundo no classificatório para a corrida sprint, na qual ele terminou também como vice-líder na manhã deste sábado. Quem venceu foi o espanhol Josep Martí. Por fim, a prova derradeira ocorre no domingo, a partir das 6h25 (horário de Brasília).

Diferentemente da Fórmula 1, todas as 14 etapas da Fórmula 2 têm uma corrida sprint. Pontuam do primeiro ao oitavo, entre 10 e 1 ponto. A volta mais rápida também conquista 1 ponto.

Na prova principal, o sistema segue de modo mais semelhante à Fórmula 1. Pontuam do primeiro ao décimo, na respectiva ordem de pontos: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1. A volta mais rápida leva 1 ponto. Uma diferença é que pole position, que foi o franco-português Victor Martins, fatura dois pontos.

O terceiro colocado, Paul Aron, até chegou nos Emirados Árabes Unidos com chances de título, mas elas acabaram após a corrida sprint.

Entre Bortoleto e Hadjar, quem vencer a prova acaba com o título. Se outro piloto for vencedor, e o francês acabar em segundo (chegando a 209 pontos), Bortoleto pode ser campeão caso termine em terceiro (211,5) ou em quarto, mas com a volta mais rápida (209,5). A partir da oitava posição, Hadjar não chega mais ao título independentemente do desempenho de Bortoleto.

Em quais cenários Bortoleto é campeão da F-1 2024?

Vencer a corrida

Ficar em 3º ou 4º com volta mais rápida, se Hadjar for 2º

Ficar em 5º, se Hadjar for 3º

Ficar em 4º, se Hadjar for 3º com volta mais rápida

Ficar em 6º ou 7º com volta mais rápida, se Hadjar for 4º

Ficar em 7º ou 8º com volta mais rápida, se Hadjar for 5º

Ficar em 8º ou 9º com volta mais rápida, se Hadjar for 6º

Ficar em 10º, se Hadjar for 7º, mas não conqusitar a volta mais rápido