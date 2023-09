O que esperar de Neymar e Rodrygo, crias do Santos, na 2ª partida da seleção nas Eliminatórias?

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2023 - 11:51 Compartilhe

Se tem uma coisa que ninguém duvida é do potencial do Santos em revelar grandes craques, vendidos cada vez mais cedo para a Europa. Rodrygo e Neymar são dois exemplos disso. Os jogadores estão servindo à seleção brasileira e são provas da qualidade dos atletas vindos do CT Rei Pelé. Ambos se destacaram contra a Bolívia, na sexta-feira. Neymar reassumiu sua função no time e o atacante do Real Madrid atuou no lugar de Vinicius Júnior pela esquerda.

Neymar e Rodrygo fizeram dois gols cada na abertura das Eliminatórias Sul-Americanas. Neymar poderia ter um gol a mais se não tivesse perdido pênalti no jogo em Belém. Ele bateu no lado que o goleiro boliviano pulou e chutou fraco. Mas o que esperar da dupla nesta terça-feira, contra o Peru, em Lima?

O técnico Fernando Diniz já indicou que não vai ficar mudando sua escalação para “premiar” jogadores convocados. Desse modo, ambos, se tiveram condições clínicas, estarão em campo e podem até aumentar a contagem dos gols nesse início de disputa.

Para Neymar, os números de sexta foram especiais. O craque chegou a 79 gols em jogos oficiais da Fifa vestindo a camisa da seleção brasileira, superando os 77 do eterno Rei Pelé. Ele ganhou uma placa da CBF por isso. O camisa 10 mostrou-se mais solidário em campo, com bons passes e não segurando a bola para dribles desnecessários e sem objetividade. Neymar não brincou num jogo que se mostrou fácil para o Brasil dada a fragilidade da Bolívia.

Sobre os gols e o recorde em cima de Pelé, Neymar ficou visivelmente emocionado quando alcançou a artilharia histórica. Ao marcar o gol 78, ele comemorou socando o ar, ao estilo de Pelé, que conheceu ainda garoto na Vila Belmiro. Ele agradeceu mais tarde as orientações de Diniz. Neymar começou mais enfiado entre os marcadores na área, mas depois descobriu que seu espaço era mais atrás, onde havia campo para jogadas. Diniz tem essa facilidade de enxergar o jogo e mudar seus jogadores de posição.

Rodrygo também tem tudo para chegar longe nessas Eliminatórias. Está com moral na seleção e com o treinador. Ganhou espaço com as saídas de Antony, que está sendo investigado por agredir a ex-namorada, e Vini Jr., que se machucou enquanto defendia o Real Madrid.

O camisa 11 se mostrou bem à vontade, querendo mostrar serviço para Diniz, que deve ficar no cargo até a chegada de Carlo Ancelotti, segundo a CBF. Rodrygo tem facilidade no um contra um e boas penetrações. Aprendeu isso no Real Madrid. O jogador de 22 anos também tem movimentação pela diagonal, dando opção de passe para seus companheiros pelo meio. Mas é na velocidade que ele encanta. Diniz não vai tirar isso do jogador nem da seleção.

O Brasil volta a entrar em campo às 23 horas (horário de Brasília) desta terça-feira, contra a seleção peruana, capitaneada pelo experiente Paolo Guerrero, no estádio Nacional de Lima. Toda a rodada das Eliminatórias Sul-Americanas acontece no mesmo dia. O Brasil lidera a competição pelo saldo de gols.

Confira a tabela de jogos desta terça nas Eliminatórias:

17h – Bolívia x Argentina

18h – Equador x Uruguai

19h – Venezuela x Paraguai

22h30 – Chile x Colômbia

23h – Peru x Brasil

