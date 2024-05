O que é turbulência em aeronaves e quão comuns elas são

Com AFP, com Reuters, Da Redaçãoi Com AFP, com Reuters, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 17:26 Para compartilhar:

Um passageiro de 73 anos morreu de ataque cardíaco e outras 30 pessoas ficaram feridas depois que um voo da Singapore Airlines de Londres para Cingapura sofreu forte turbulência na terça-feira, 21, forçando o jato Boeing 777-300ER a desviar para Bangkok, disseram as autoridades.

+ 5 minutos de terror: confira imagens de turbulência em avião que deixou um morto

+ Vídeo: passageiro morre em voo da Singapore Airlines após forte turbulência

O que é turbulência

Turbulências são fenômenos atmosféricos que causam mudanças na altitude, altitude e velocidade no ar. Elas podem ter muitas causas, sendo a mais comum a instabilidade de padrões climáticos ​​que desencadeiam tempestades.

A Singapore Airlines não informou exatamente que tipo de turbulência afetou o voo. O serviço de rastreamento FlightRadar24 disse que havia tempestades – algumas severas – na área naquele momento.

Conhecido pela abreviatura CAT, a Turbulência de ar claro é um redemoinho repentino e severo que causa violentos golpes em um avião mesmo onde não há nuvens, de acordo com a Administração Federal de Aviação.

Essas bolsas de ar invisíveis podem aparecer sem aviso e são difíceis de prever. Mark Prosser, da Universidade de Reading, disse que o evento desta terça-feira, 21, provavelmente envolveu turbulência convectiva ou relacionada a tempestades, mas ressaltou que é cedo para ter certeza.

Tipos de turbulência

Leves: apenas mudam ligeiramente a altitude ou a velocidade da aeronave

Moderadas: Mudam a altitude ou a velocidade com maior intensidade, o que causa dificuldade para andar

Extrema/severa: tem o poder de ‘controlar’ a aeronave, podem causar danos na estrutura do avião e geralmente causa ferimentos.

O incidente no voo da Singapore Airlines

Segundo a AFP, o avião caiu quase 2 mil metros por cerca de 5 minutos. O voo desviou da rota e fez um pouso de emergência em meio a uma tempestade em Bangkok, na Tailândia.

De acordo com um post da companhia aérea no Facebook, o voo realizado em um Boeing 777-300ER, que viajaria do Aeroporto Heathrow, em Londres, até Cingapura, com 2011 passageiros e 18 membros da tripulação a bordo, aterrou no aeroporto de Suvarnabhumi às 15h45 no horário local (5h45 de Brasília).

No comunicado do Facebook, a Singapore Airlines disse que quatro horas após o pouso de emergência, 18 pessoas permaneciam hospitalizadas enquanto outras 12 recebiam cuidados ambulatoriais.

O avião permaneceu a 9,4 mil metros por menos de 10 minutos antes de desviar da rota e pousar em Bangkok menos de uma hora e meia depois. A queda acentuada de altura devido à turbulência aconteceu enquanto o avião estava sobre o Mar de Andamão, perto de Myanmar. A aeronave enviou um código 7700 no momento — um sinal internacional de emergência.

“A Singapore Airlines presta suas mais profundas condolências para a família do falecido”, dise a companhia aérea. “Nós estamos trabalhando com as autoridades locias da Tailândia para providenciar a assistência médica necessária e enviando uma equipe para Bangkok para providenciar qualquer assistência adicional necessária”