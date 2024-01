O que é ‘TikTalk’? O bizarro sotaque inspirado em influenciadores pode ser o futuro da linguagem

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/01/2024 - 2:40 Para compartilhar:

Tendo estado sob a forte influência de celebridades e formadores de opinião virais nas últimas décadas, não é de admirar que a crescente Geração Z e as estrelas da mídia social millennial tenham adotado coletivamente as cadências características de VIPs como Kim Kardashian, Britney Spears e Ariana Grande.

É uma tendência de imitação de voz conhecida como “TikTalk” ou “sotaque influenciador” – e um especialista em linguística alertou que é provável que seja o futuro do sotaque inglês.

“’TikTalk’ é um recurso que está se espalhando como algo inovador que os jovens fazem – e vê-lo online pode encorajar a disseminação contínua desses recursos”, explicou recentemente o professor de linguística da Universidade de Warwick, Christopher Strelluf, ao NationWorld sobre o fenômeno movimentado.

Ele identificou duas características distintas da voz viral da Internet: “uptalk”, que ele descreve como “usar uma entonação crescente em frases declarativas” e “vocal fry”, que adiciona um “som grave e grave às vogais”.

“Uptalk e vocal fry já fazem parte do inglês”, explicou Strelluf.

“Muitas pessoas usam ambos os recursos quando falam como uma ‘estratégia de manter a palavra’”, continuou ele. “Em outras palavras, ao conversar com alguém, as pessoas costumam usar uma entonação ascendente no final de uma frase ou prolongar uma vogal para sinalizar: ‘Ainda não terminei de falar – ainda é a minha vez’.

“Também usamos o uptalk como estratégia de educação. Às vezes, se estamos dizendo às pessoas para fazerem algo ou dizendo algo desagradável, usaremos a conversa positiva para suavizar um pouco.”

Os criadores de tendências tagarelas em uma infinidade de nichos conseguiram cooptar a inflexão popular em suas postagens.

“Concordo que [o sotaque do influenciador] não é natural e não faz sentido”, disse a vlogger de Nova York Kara Knight em um clipe de outubro dedicado ao som inconfundível , que ela creditou aos Kardashians.

“Mas tentar se forçar [a falar] em uma cadência normal enquanto filma um vídeo para a internet”, disse a loira, impedindo-se de considerar o feito quase impossível, “é como se você estivesse quase condicionado a falar daquele jeito que você tem ouvido coisas.

A treinadora influenciadora Samantha Dixon também se declarou culpada por aumentar seu discurso para trechos de mídia social, ao mesmo tempo em que admitiu que teme que o sotaque acabe prejudicando sua singularidade online.

Mas a criadora da Califórnia, Julia Huynh, argumentou que o TikTalk nada mais é do que uma ferramenta útil para quem está na frente das câmeras. “[Nós influenciadores] falamos assim porque nos ajuda a parar, fazer uma pausa e descobrir o que precisamos dizer antes de dizer”, explicou a morena.

E devido ao enorme alcance online do sotaque, Strelluf prevê que o futuro da nossa inflexão é feminino.

“O TikTok é a evidência da mudança que está acontecendo”, disse o estudioso. “Mas a plataforma não é a causa – as mulheres são a causa.

“Nossa linguagem é sempre produto de inovações introduzidas por mulheres jovens”, acrescentou. “Portanto, quaisquer mudanças que ouvimos das jovens são provavelmente o futuro do inglês.”

Insistindo que a modificação do sotaque americano liderada por uma senhora não é uma “coisa ruim”, Strelluf observou que adotar o tom moderno é do interesse da sociedade.

“No futuro, o uptalk usado desta forma provavelmente será a norma”, disse ele. “Então o TikTok poderá apresentar essas mudanças para mais pessoas e incentivar os jovens a adotarem esses recursos, que já fazem parte de sua linguagem, com maior frequência.”





