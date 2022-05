O que é rinomodelação, para quem é indicada e quanto tempo dura o efeito

A rinomodelação, que também é conhecida como bioplastia nasal, é uma técnica de preenchimento de nariz. O procedimento é indicado para corrigir imperfeições do contorno nasal ou defeitos de rinoplastias (técnica cirúrgica) anteriores.

A cirurgiã dentista Gabriela Barreto, especialista em harmonização orofacial (necessária para a prática), tem apenas 28 anos, mas já é referência em rinomodelação no Brasil e dona da própria técnica, a GB Nose. Para a profissional, que já fez mais de 1.800 narizes e ensinou mais de 50 mil alunos em sua clínica, em São Paulo, tirou as dúvida mais frequentes sobre a rinomodelação.





Qual é o diferencial da sua técnica?

O meu método GB Nose foi desenvolvido para resolver permanentemente casos de pacientes que se incomodam com alguma característica do nariz, como, por exemplo, a ponta gordinha ou caída, abas muito abertas, altura do osso ou até mesmo a falta de altura (narizes asiáticos, por exemplo) sem precisar se submeter a cirurgia muito invasiva e com custo mais acessível. Pode ser realizada com sedação consciente ou sedação medicamentosa para o paciente dormir e não ver ou sentir nada. É realizada anestesia local e em âmbito clínico, o que deixa o paciente mais tranquilo.

Por que a rinomodelação tem se tornado cada vez mais popular?

Atualmente as pessoas procuram procedimentos menos invasivos, mais acessíveis financeiramente, com uma recuperação rápida e com resultados mais naturais e sutis, além de ser um procedimento permanente, por isso a rinomodelação com fios de nylon ganhou um espaço enorme no mercado da estética, justamente por ter todas essas vantagens citadas acima, o que diferencia de uma rinoplastia que o custo é bem mais alto e a recuperação mais demorada.

Quanto tempo demora a recuperação?

Peço sete dias de repouso da academia e atividades intensas, depois disso, vida normal. Usa-se curativo por 60 dias, mas é super simples, discreto e o paciente pode fazer na casa dele.

Quais são os pedidos mais comuns dos pacientes?

O natural está voltando a ser “bonito”, não é à toa que estamos vendo celebridades removendo próteses de silicone dos seios, removendo preenchimento labial, entre outras coisas. Acredito que o futuro seja exatamente isso: pessoas buscando o natural e menos invasivo. Então, minha torcida é para que continue evoluindo nesse pensamento e cada vez mais pessoas desistam de cirurgias invasivas e arriscadas e optem pelo natural e menos invasivo, já que sigo essa linha de trabalho.

Qual o perfil do paciente que procura o seu consultório?

Pacientes que desejam alcançar resultados naturais. Eu atraio muito esse tipo de público pois é o meu estilo de vida e de trabalho. Dificilmente encontro pessoas que gostam de resultados exagerados. Então, o público que eu tenho, geralmente, já me conhece do Instagram e tem bastante confiança no meu trabalho.

Quais são os principais materiais usados como preenchedores?

Ácido hialurônico e Hidroxiapatita de cálcio, que são absorvíveis e duram em torno de 12 meses no rosto.