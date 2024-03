O que é racismo estrutural, cometido por Wanessa Camargo contra Davi no ‘BBB24’?

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 13/03/2024 - 11:52 Para compartilhar:

Na terça-feira, 12, Wanessa Camargo assumiu ter cometido racismo estrutural contra o baiano Davi enquanto estava confinada no “BBB24“.

Em vídeo publicado no Instagram, a artista confessa que algumas de suas falas e comportamentos no reality se enquadram na nomenclatura. “Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender”, disse, ao pedir desculpas a Davi, à família do participante e a “todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas”.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

O que é racismo estrutural?

Mas afinal, existe alguma diferença entre “racismo” e “racismo estrutural”? Para isso, é preciso especificar a definição de racismo, que no dicionário Michaelis é:

Teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre as raças (etnias); Doutrina que fundamenta o direito de uma raça, vista como pura e superior, de dominar outras; Preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça (etnia) diferente, geralmente considerada inferior; Atitude hostil em relação a certas categorias de indivíduos.

Em seu livro “Racismo Estrutural”, o o advogado, filósofo e professor universitário Silvio Almeida explica que a nomenclatura é “uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios”.

Isso significa que, na prática, indivíduos estão suscetíveis a praticar e/ou sofrer racismo estrutural em decorrência da dinâmica do cotidiano.

A escritora, influenciadora digital e ciberativista Triscila Oliveira explica: “O racismo estrutural é um conglomerado de ações que fazem a manutenção do sistema de opressão racial por uma pequena parte da sociedade, esse sistema chamado branquitude — pessoas que se veem em um pedestal imaginário de supremacia sobre outros grupos que são minorizados.”

Wanessa Camargo cometeu racismo?

Sobre a fala de Wanessa, Triscila opina: “É muito comum e cômodo que pessoas brancas, que detêm o privilégio de raça e às vezes até de classe, joguem algo que fizeram ou falaram na conta do ‘racismo estrutural’. Assim vai se retroalimentando a estrutura, porque ela se isenta do racismo colocando a culpa no racismo.”

Segundo a escritora, a situação se assemelha a um homem que assume ser machista devido ao machismo estrutural. “Todo mundo cruza os braços e não faz nada para mudar. A gente continua em um looping de opressão sem sair do lugar”, critica.

E completa: “Muita gente não quer fazer a mínima autocrítica de se olhar no espelho e entender que uma fala, uma ação sua está estruturando e fazendo a manutenção de todo o sistema de opressão de raça, de classe, de gênero.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias