O que é o tumor Sarcoma Sinovial, diagnosticado na modelo Vera Viel?

A modelo Vera Viel compartilhou sem muitos detalhes o seu diagnóstico com o tumor ‘Sarcoma Sinovial’ nesta quinta-feira, 10, descoberto na coxa esquerda.

Para entender a condição da modelo, o site IstoÉ entrou em contato com a Dra. Maria Leticia Gobo Silva, líder do Centro de Referência em Sarcomas e Tumores Ósseos.

Ela explica que condição é bastante rara e é um tipo de câncer que afeta principalmente os tecidos moles do corpo, como coxa, braço, pés e articulações dos membros, mas também pode ser desenvolvido em qualquer local. Ela representa cerca de 1% de todos os cânceres.

A causa exata dos Sarcomas de partes moles, região onde o tumor da modelo está, não é conhecida, mas alguns fatores de risco podem fazer com que exista uma predisposição para o desenvolvimento do tumor. As síndromes familiares, como alteração genética, exposição prévia à radiação ou agentes químicos são algumas das possibilidades para o surgimento de sarcoma de partes moles, mas não é uma regra. Na grande maioria dos casos, o tumor é uma “apresentação esporádica”, quando não tem histórico familiar ou fator de risco.

“Na sua grande maioria envolvem sintomas ou apresentação que podem ser confundidos com doenças benignas, ou seja aquelas que não são cânceres”, diz a médica sobre o diagnóstico do tumor. Muitos pacientes relatam que no início, ele parece um nódulo ou massa que tem crescimento progressivo, e que com o tempo passa a causar dor ou limitação da movimentação.

Sintomas

Os pacientes relatam que no início, o tumor é um nódulo, e muitas das vezes, não existe dor. No surgimento de um nódulo com pelo menos três centímetros a melhor coisa a se fazer é investigar de forma correta, com a realização de exames de imagem e a biópsia certa.

Melhor forma de identificar o tumor

As imagens, como ultrassom, tomografia e ressonância são boas opções para a identificação do câncer, enquanto a biópsia – um procedimento bastante utilizado por pessoas que identificam o nódulo inicial – não é a mais indicada, por haver a possibilidade de contaminação de uma área que ainda não foi acometida.

Tratamento

O tratamento do sarcoma envolve diferentes áreas da medicina, como cirurgia, radioterapia e Oncologia Clínica.

Maria Leticia afirma que o objetivo do tratamento é “preservar o membro acometido e retirar o tumor através de uma cirurgia”, como é o caso de Vera Viel, que vai realizar o procedimento na próxima sexta-feira, 11. Mas, em alguns casos, a radioterapia pode ser realizada antes ou depois da cirurgia, dependendo da localização da lesão.

Existe ainda a preocupação do surgimento da metástase, quando outros focos da doença são desenvolvidos no corpo.

Por isso, é essencial o acompanhamento com médicos oncológicos, que vão avaliar a necessidade do uso de tratamentos para quimioterapia.

Resultados

A doutora ainda afirma que os pacientes que são tratados por equipes especializadas possuem resultados melhores do que aqueles que não são. Por isso, a busca por especialistas e centros médicos de referência no tratamento de câncer.

*A Dra. Maria é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina do Triangulo Mineiro e possui Mestrado em Ciências, na área de Oncologia.

