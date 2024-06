O que é o ‘peeling de fenol’ que matou homem em clínica de influenciadora em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 15:02 Para compartilhar:

Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, morreu após realizar um procedimento estético conhecido como “peeling de fenol” na clínica da influenciadora Natalia Becker, localizada em Campo Belo, zona sul de São Paulo, na tarde de segunda-feira, 3. A Polícia Civil investiga o caso.

Há suspeita de que o rapaz não tenha feito nenhum teste alérgico antes de realizar o procedimento. Assim que ele saiu da sala onde fez o “peeling de fenol”, Henrique passou mal e pediu socorro. A influenciadora e suas funcionárias acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que constatou a morte no local.

Um inquérito foi instaurado no 27° DP (Distrito Policial) para apurar o caso. Os policiais realizaram diligências em endereços ligados a Natalia Becker, mas ela não foi localizada até o momento.

O que é ‘peeling de fenol’?

O procedimento “peeling de fenol” consiste na aplicação de um composto orgânico mais ácido do que álcool e provoca uma reação inflamatória na pele, que causa uma descamação para reduzir manchas e texturas.

Em entrevista à ISTOÉ, a dentista Karina Moreno, especialista em harmonização orofacial, explicou que há diversos níveis de profundidade que o peeling pode atingir, sendo muito superficial, superficial, médio e profundo. “No caso do peeling de fenol, o correto é que seja no máximo em nível médio”, acrescentou.

De acordo com ela, o peeling mais profundo deve ser realizado em centro cirúrgico, com monitoramento cardíaco por conta da toxicidade do fenol e a quantidade aplicada no rosto do paciente. “Nesse caso, a pessoa pode sentir o coração acelerar, náuseas e podendo chegar a um choque anafilático”, afirmou. Por causa desses riscos, a especialista destacou a importância de realizar um teste alérgico antes da realização do procedimento.

“O peeling de fenol de superficial a médio, que é realizado em ambulatório, normalmente não apresenta riscos quando aplicado com cautela”, acrescentou. “No caso do rapaz, houve a realização de uma limpeza de pele e depois a aplicação de um anestésico. Isso causa algumas lesões na pele, que podem ter facilitado a entrada do fenol com mais facilidade na corrente sanguínea. Mesmo assim, é muito cedo para afirmar o que realmente pode ter acontecido com ele, é preciso esperar pelo laudo do IML (Instituto Médico Legal)”, disse.

A médica dermatologista Renata Castilho afirmou que o procedimento estético é recomendado para pessoas que desejam ter uma melhor aparência da pele, com mais colágeno e diminuição das rugas. Porém o “peeling de fenol” é contra indicado para pacientes com alterações cardíacas, que tenham pele negra – porque há mais chances de manchar- para asiáticos – pois há riscos de cicatrizes -, com problemas de cicatrização e para aqueles que fazem uso de medicamentos, como antidepressivos, anticonvulsivantes, para pressão arterial, entre outros.