Saiba o que é Kombucha e qual é o seu impacto na saúde Ficou curiosa ao ver a bebida ganhando mais espaço nos cardápios e nas prateleiras de lojas? Então descubra o que é kombucha e para que ela serve!

Você sabe o que é kombucha? Apesar de existir há mais dois mil anos, a bebida vem sendo popularizada nas redes sociais nos últimos tempos, e talvez você já tenha se perguntado sobre o que se trata.

+ 12 bebidas que estimulam o cérebro





+ 9 alimentos consumidos pelas pessoas mais velhas do mundo

Trata-se de uma bebida fermentada feita a partir de bactérias e leveduras misturadas com açúcar e chá preto ou verde. Essas colônias, que parecem “um cogumelo flutuando no líquido”, de acordo com a “Women’s Health”, de onde são as informações, passam por um processo de fermentação — e é isso que separa o kombucha de outras bebidas.

Apesar de ter essa origem um tanto quanto diferente, a bebida oferece muitos benefícios à saúde. Alguns deles, segundo a nutricionista Lisa Moskovitz, são a melhora da digestão e da função imunológica. Além disso, o processo de fermentação faz com que o kombucha se torne repleto de probióticos, vitaminas B e enzimas, além de ajudar a desinchar o corpo.

Todo mundo pode beber kombucha?

Antes de decidir adicionar a bebida ao cardápio, contudo, há duas coisas importantes que você deve saber:

Não beba demais

Enquanto consumir um pouco de kombucha é bom para a saúde, muito pode causar problemas como azia. Além disso, ela não é indicada para gestantes ou pessoas com o sistema imunológico comprometido, pois as bactérias ainda podem causar efeitos indesejados.

“Algumas versões podem ser não pasteurizadas, especialmente versões caseiras, que resultam em reações tóxicas e podem ser prejudiciais para o feto”, explica Lisa.

+ Dieta vegana na gravidez: mitos e verdades

Se você está com a saúde em dia, não precisa se preocupar muito com as versões compradas em lojas de produtos naturais, mas consumir uma versão caseira da bebida pode ser mais arriscado.

Evite versões alcoólicas

A fermentação é também o processo pelo qual o álcool é produzido. Então, tecnicamente, todo kombucha é um pouquinho alcoólico. “Algumas versões passam tempo suficiente em fermentação para conter tanto álcool quanto uma cerveja light”, aponta a nutricionista. A dica para garantir um kombucha o mais saudável possível é sempre checar o rótulo antes de beber e optar pelas versões de baixo teor alcoólico.