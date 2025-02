O que é infecção polimicrobiana, que atinge papa Francisco?

Pontífice está internado em Roma, onde foi diagnosticado com bronquite causada por vários microrganismos. Seu quadro de saúde é estável, mas não tem previsão de alta, segundo Vaticano.Hospitalizado há quatro dias devido a uma bronquite, opapa Francisco enfrenta um "quadro clínico complexo" que exigirá que permaneça mais tempo do que o previsto inicialmente, informou o Vaticano nesta segunda-feira (17/02).

Exames realizados nos últimos dias chegaram ao diagnóstico de "infeccão polimicrobiana" no trato respiratório, segundo o comunicado da Santa Sé. A condição ocorre quando vários tipos de microrganismos, como bactérias, vírus ou fungos, infectam o corpo simultaneamente, o que demandou uma mudança em seu tratamento.

Na tarde desta segunda-feira, o Vaticano informou que o pontífice de 88 anos está sem febre e com quadro de saúde estável: "O Santo Padre continua apirético [sem febre] e prossegue com a terapia prescrita. Sua condição clínica é estável. Esta manhã, ele recebeu a Eucaristia e depois se dedicou a algumas atividades de trabalho e à leitura de textos."

O que é infeccção polimicrobiana

Infecção polimicrobiana é uma doença causada pela combinação de pelo menos dois microrganismos, sejam eles vírus, bactérias, fungos ou parasitas. O termo não especifica a causa do problema, mas aponta para a presença de mais de um agente infeccioso.

Essa condição acontece quando a presença de um microrganismo gera um ambiente propício a outras infestações, segundo um artigo publicado na revista científica Lancet em 2005.

Por exemplo, um vírus do trato respiratório (como o da gripe ou influenza) fragiliza o epitélio respiratório, aumentando a adesão de bactérias na região e favorecendo outras infecções.

Segundo o artigo, são doenças geralmente graves – agudas ou crônicas – e difíceis de diagnosticar e tratar. Enquanto uma infecção bacteriana pode ser medicada com antibióticos, as virais não. Os vírus geralmente precisam seguir seu curso, restando ao paciente medicamentos para baixar a febre ou ajudar o corpo a combater a doença.

Histórico de saúde

No caso do papa Francisco, a infecção afetou o trato respiratório, uma região vulnerável para ele, devido a problemas de saúde anteriores. Ele foi internado em 14 de fevereiro no hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, para tratar uma bronquite – inflamação nos brônquios que pode ser alérgica, inflamatória ou infecciosa.

De acordo com os boletins médicos divulgados pelo Vaticano, trata-se de uma bronquite infecciosa causada por vários microrganismos. O pontífice argentino, na função desde 2013, tem um longo histórico de problemas médicos relacionados ao pulmão. Na juventude, teve pneumonia grave, resultando na remoção de parte de um pulmão.

Em março de 2023, foi hospitalizado por três noites com bronquite, que foi curada com antibióticos. Outra crise de bronquite o forçou a cancelar uma visita a Dubai em dezembro do mesmo ano.

Além das afecções respiratórias, em 2021 Francisco submeteu-se a uma cirurgia para tratar um tipo de diverticulite – inflamação de bolsas que se desenvolvem no revestimento do intestino. Desde 2022 usa cadeira de rodas, devido a dores persistentes no joelho. Nos raros momentos em que fica em pé, ampara-se numa bengala. Ele foi ainda submetido a uma operação de hérnia em junho de 2023.

Nos últimos meses, o papa caiu algumas vezes, chegando a machucar o antebraço em janeiro. Antes, apresentou um grande hematoma na mandíbula direita, causado por uma queda da cama.

Apesar de seus problemas de saúde, o papa Francisco continua sendo um pontífice ativo. Em setembro de 2024, ele concluiu uma missão em quatro países asiáticos, a mais longa de seu papado em termos de duração e distância.

O Vaticano informou que não há previsão para seu retorno às atividades presenciais.

