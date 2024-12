O que é arsênio, substância detectada no sangue de família internada após comer bolo

Três pessoas morreram e outras três foram internadas após comerem um bolo em uma confraternização familiar na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Os resultados das primeiras análises laboratoriais indicam a presença de arsênio no sangue das vítimas que ingeriram o alimento, segundo informações da RBS TV.

A substância é altamente tóxica e pode levar à morte. Elemento de número 33 na tabela periódica, o arsênio é um ametal de coloração cinza, quebradiço e cristalino, e é liberado no ambiente tanto de maneira natural, como por poeiras e vulcões, quanto por ações humanas (mineração, queima de carvão ou por uso de agrotóxicos).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o arsênio está entre as dez substâncias mais perigosas para a saúde pública. A principal forma de exposição não ocupacional a essa substância é por meio da ingestão de água e alimentos contaminados, enquanto a inalação de arsênio no ambiente é considerada de risco muito baixo.

Relembre o caso

Seis pessoas procuraram assistência médica no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, na madrugada de terça-feira, 24.

Segundo a Polícia Civil, que apura as hipóteses de envenenamento ou intoxicação alimentar, a família estava em casa reunida para um café da tarde, quando algumas pessoas começaram a se sentir mal.

Ainda de acordo com os investigadores, vários produtos fora da data de vencimento foram encontrados na casa da responsável pelo preparo do bolo, que também está hospitalizada.

Os alimentos consumidos pela família foram apreendidos para perícia. A Polícia Civil encaminhou os corpos para necropsia no Instituto-Geral de Perícias (IGP).