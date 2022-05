O que é a terapia holística e para quem ela é indicada

A Terapia holística foi compreendida como Terapias Integrativas, que são aquelas que entendem e reconhecem o indivíduo como todo: físico, mental, emocional e espiritual.

“Encontrei meu propósito de vida na compreensão entre o corpo e o espírito. Entendi que, para cuidarmos uns dos outros e de nós mesmos, é necessário um olhar acolhedor. Minha missão é resgatar a essência humana em mim e em todos. Encontrar o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito”, apresenta-se Noelli Santiago, que, embora tenha formação em Administração, se dedica à área da saúde emocional que tem como fundamento um olhar holístico.





“Passei 20 anos na área da saúde, cirurgia vascular e dermatologia, respectivamente. Toda essa experiência fez com que eu me questionasse: o que acontece com a nossa cabeça e com os nossos sentimentos para que isso se manifeste no corpo? Por que estamos sempre, invariavelmente, procurando fora o que queremos preencher dentro? Passamos a vida tentando cobrir um vazio que nos assombra dia após dia”, recorda, sobre a mudança de rumo, em 2019.

Para que a terapia holística é indicada?

“Somos energia, energia é movimento. Se compreendermos que somos a soma do que pensamos e sentimos, e que, a partir disso, construímos nossas crenças, encontraríamos uma compreensão de nós mesmos libertadora. Logo, é indicada para todas as situações da nossa vida”, opina Noelli.

“Somos todos feitos de energia. Quando a nossa vibração está baixa, a vida parece não fluir. É preciso acender a centelha que nos dá a disposição de viver”, emenda.

Segundo a profissional, existe uma consciência coletiva de medo, ansiedade, individualidade, culpa e falta de perspectiva. “São energias que desequilibram qualquer frequência. Quando você se permite olhar para dentro, trazer a compreensão de como foram construídas suas crenças, quando você questiona o que pensa, por que pensa e como isso se manifesta nos seus sentimentos, assume os próprios passos, toma a rédea da própria vida, entende que tudo depende do significado que damos. Um desafio pode ser uma tragédia ou um aprendizado, depende da perspectiva que você tem sobre aquela condição”, orienta.

De acordo com Noelli, o trabalho terapêutico nessa área se baseia em reconstruir essa consciência coletiva. “Somos seres colaborativos e expansivos. Estamos aqui para sermos melhores, enquanto não compreendemos que tudo o que queremos mudar fora começa por nós mesmos, não vamos sair do lugar”, comenta ela, que encontrou na área respostas para dúvidas próprias.

A terapia holística como ferramenta para o autoconhecimento

Noelli garante que, a partir da primeira sessão, já é possível perceber mudanças físicas e emocionais, dores, sensações e sentimentos que se aquietam.

“Essa sensação de bem estar é o que faz com que queiramos mais. Os resultados variam, depende da entrega de cada um, da intensidade e da vontade de reconstruir a sua vida. Não é um processo fácil, mas a trajetória é linda. A espiritualidade é muito precisa, quando tomamos a decisão de mudar, encontramos caminhos que jamais imaginamos”, salienta.

Para Noelli, seu trabalho é ajudar no despertar da consciência e trazer à tona elementos que levem às descobertas pessoais e às mudanças de comportamento. “Passamos a vida cumprindo papéis que talvez nem nos coubessem, mas acreditamos que é preciso, é o certo. Certo para quem, se isso não te faz feliz Questione-se e escute o seu coração. Se permita, ouse ser feliz”, finaliza.