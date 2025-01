O que dizem os especialistas sobre o muro que ‘confina’ a Cracolândia?

“Confinamento” e “arquitetura hostil” são alguns dos termos usados para descrever o muro com cerca de 40 metros de extensão e 2,5 metros de altura construído pela Prefeitura de São Paulo na Cracolândia, no Centro de São Paulo. A ação da administração municipal foi duramente criticada, tanto que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo recomendou a retirada do muro e gradil, e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes deu 24 horas para que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) preste esclarecimentos.

Os usuários de substâncias psicoativas ficam aglomerados atrás do muro, em uma área composta pela Rua dos Protestantes e a Rua dos Gusmões, na região da Santa Ifigênia, cercada com gradis.

Questionada pelo site IstoÉ, a Prefeitura de São Paulo informou que o muro tem por objetivo garantir a segurança, o acesso e atendimento às pessoas que ocupavam o terreno público. A administração municipal ainda ressaltou que antes havia no local tapumes que quebravam com frequência, oferecendo risco de ferimento aos frequentadores. “Não há confinamento”, acrescentou.

Ação resolve o problema da Cracolândia?

A questão da Cracolândia é um problema que se arrasta há décadas na cidade de São Paulo. Administrações municipais, como a Gilberto Kassab, João Dória, Bruno Covas e Ricardo Nunes, procuraram resolver o caso por meio de ações voltadas à Segurança Pública, usando forças de repressão que fizeram com que os usuários se espalhassem por outras regiões centrais.

A construção do muro foi a última atitude adotada pela Prefeitura de São Paulo. No entanto, para a doutoranda em antropologia social pela USP (Universidade de São Paulo) e pesquisadora do território da Cracolândia, Amanda Gabriela Amparo, isso não resolve o problema, pois fez com que houvesse uma redução de usuários no chamado fluxo, que se espalharam para outras regiões, dificultando “o acesso a essas pessoas e criação de vínculo com os trabalhadores da rede de saúde e assistência social”.

“A meu ver, a real intenção da prefeitura para a construção do muro era tornar o local hostil ao ponto que os usuários parassem de frequentá-lo, o que de fato aconteceu”, acrescentou.

A coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz, Cristina Neme, concordou com a argumentação da pesquisadora e ressaltou que a questão exige a adoção de uma política pública articulada entre a saúde, assistência social e segurança pública.

“Me parece que a prefeitura quis adotar uma medida imediatista com a construção do muro, porém isso não traz benefícios a médio e longo prazo. É necessário o investimento e fortalecimento de políticas públicas que têm caráter mais intersetorial”, afirmou.

Na concepção de Amanda, uma das soluções é pensar na necessidade das pessoas que encontram-se na Cracolândia. “A maioria daquela população está em situação de rua e vulnerável em diversos sentidos. Então é preciso garantir serviços de assistência que realmente consigam acessar essas pessoas, além de oferecer moradia, saúde, trabalho e condições dignas para os usuários”, explicou.

Como ocorreu a construção do muro?

O contrato para a construção do muro foi fechado em 15 de abril de 2024. A empresa Kagimasua Construções Ltda venceu a licitação pública por oferecer o menor valor. Diversas empresas participaram do pregão com lances acima de R$ 100 mil, mas somente a Kagimasua teve a proposta negociada. Segundo dados divulgados pela Subprefeitura da Sé, o valor total ficou e R$ 95.999,98.

A obra teve início no dia 2 de maio de 2024 e foi concluída no final de junho do mesmo ano.

Ofício da Defensoria Pública

No entanto, o caso só ganhou repercussão nesta semana, fazendo com que chegasse à Justiça de São Paulo. Na quarta-feira, 15, a Defensoria Pública enviou um ofício à Prefeitura de São Paulo recomendando a retirada dos gradis e demais barreiras físicas colocadas no local.

No documento, ao qual o site IstoÉ teve acesso, a Defensoria afirmou que as instalações “impedem a livre circulação de pessoas em vias e espaços públicos sem qualquer justificativa legal, já que eles limitam de diferentes formas o uso do espaço público, a livre circulação das pessoas, o acesso à água potável e a banheiros”.

Além disso, destacou que as instalações representam uma “arquitetura hostil”, com “finalidade espúria de afastar a população em situação de rua”.

De acordo com o órgão, atitudes como essa já foram adotadas em outras oportunidades e “não há qualquer comprovação de sua eficiência para atingir os objetivos declarados (pela Prefeitura) de melhor atender os usuários”.

No ofício, a Defensoria ainda solicitou cópia do procedimento utilizado para a colocação de gradis e a construção do muro, no intuito de “verificar sua legalidade e motivação, assim como sejam respondidas formalmente algumas indagações”.

Indagada pelo site IstoÉ, a prefeitura informou que a Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos é a responsável por analisar o ofício, que “será respondido após essa avaliação”.

STF cobra explicações

Após ser acionado por parlamentares do PSOL, o ministro do STF Alexandre de Moraes deu na quinta-feira, 16, prazo de 24 horas para que o prefeito Ricardo Nunes explique a construção do muro.

Segundo os parlamentares, a construção isola e exclui socialmente as pessoas que vivem na Cracolândia, violando assim os direitos fundamentais da Constituição, que são: igualdade, liberdade e acesso a direitos essenciais.

Confira abaixo a nota prefeitura:

“Em relação ao muro de alvenaria na Cena Aberta de Uso (CAU) da Rua dos Protestantes, região central, a Prefeitura de São Paulo reitera:

1. O muro foi construído em maio de 2024 em substituição a tapumes de metal que já existiam no local, que é uma área pública.

2. Os tapumes foram substituídos porque eram quebrados com frequência em partes pontiagudas, oferecendo risco de ferimentos às pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores e pedestres e prejudicando a circulação nas calçadas.

3. Não há o que se falar em “confinamento”. Pelo contrário. A extensão do muro de alvenaria erguido no ano passado, totalizando 40 metros, foi inferior ao de tapumes existentes inicialmente no local. Atualmente, o muro está instalado somente na lateral da área municipal localizada na Rua General Couto de Magalhães. A outra lateral do terreno, para a Rua dos Protestantes, onde antes havia tapumes, foi aberta, permitindo o acesso e a ocupação da área municipal pelas pessoas. O terreno, inclusive, recebeu um novo piso.

Desde agosto de 2023, a Cena Aberta de Uso está concentrada na Rua dos Protestantes, na região central, e, entre janeiro e dezembro de 2024, houve redução de 73,14% na média de pessoas no local. A redução do fluxo no local deve-se ao aprimoramento das abordagens e encaminhamentos feitos pelas equipes de Saúde e Assistência Social, à ampliação das ações de Segurança Pública com o uso de câmeras e tecnologia e a estratégias para evitar que novas pessoas retornem à CAU. Somente entre janeiro e dezembro de 2024, as ações da Prefeitura no local resultaram em 19.026 encaminhamentos para serviços e equipamentos municipais. Nesse período, 679 pessoas alcançaram autonomia financeira, 308 conquistaram autonomia de moradia e 261 reconstruíram vínculos familiares. O Programa Operação Trabalho Redenção registrou 1.802 participantes.

A Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos informa que o Ofício da Defensoria Pública está sendo analisado pelas áreas envolvidas e será respondido após essa avaliação.”