O que dizem os especialistas sobre a pré-lavagem do arroz?

O arroz é um alimento básico para bilhões de pessoas na Ásia e na África. É também um ingrediente versátil para muitos pratos icônicos de todo o mundo, incluindo dolmades da Grécia, risotos da Itália, paella da Espanha e o principal acompanhamento do feijão no Brasil.

Apesar de seu apelo universal, a pergunta que se faz em todas as cozinhas, seja profissional ou doméstica, é se você deve pré-lavar (ou enxaguar) o arroz antes de cozinhar.

Especialistas em culinária afirmam que a pré-lavagem do arroz reduz a quantidade de amido proveniente dos grãos de arroz. Você pode ver isso na água de enxágue turva, que estudos mostraram ser o amido livre (amilose) na superfície do grão de arroz produzido pelo processo de moagem.

Nos círculos culinários, a lavagem é recomendada para alguns pratos quando se busca um grão separado. Já para outros pratos como risotos, paella e arroz doce (onde se deseja um efeito pegajoso e cremoso), evita-se a lavagem.

Outros fatores, como o tipo de arroz, tradição familiar, avisos de saúde locais e até mesmo o tempo e esforço percebidos necessários, influenciarão a pré-lavagem do arroz.

Um estudo recente comparou o efeito da lavagem na viscosidade e dureza de três tipos diferentes de arroz do mesmo fornecedor. Os três tipos eram arroz glutinoso, arroz de grão médio e arroz jasmim. Esses diferentes tipos de arroz não foram lavados, lavados três vezes com água ou lavados dez vezes com água.

Ao contrário do que dizem os chefs, este estudo mostrou que o processo de lavagem não teve efeito na viscosidade (ou dureza) do arroz.

Em vez disso, os pesquisadores demonstraram que a viscosidade não se devia ao amido da superfície (amilose), mas sim a um amido diferente chamado amilopectina, que é lixiviado do grão de arroz durante o processo de cozimento. A quantidade lixiviada diferiu entre os tipos de grãos de arroz.

Portanto, é a variedade de arroz – e não a lavagem – que é fundamental para a viscosidade. Neste estudo, o arroz glutinoso foi o mais pegajoso, enquanto o arroz de grão médio e o arroz jasmim foram menos pegajosos e também mais duros conforme testado em laboratório. (Dureza é representativa das texturas associadas com morder e mastigar.)

radicionalmente, o arroz era lavado para remover poeira, insetos, pedrinhas e pedaços de casca que sobravam do processo de descasque do arroz. Isso ainda pode ser importante para algumas regiões do mundo onde o processamento não é tão meticuloso e pode proporcionar tranquilidade para outras pessoas.

Mais recentemente, com o uso intenso de plásticos na cadeia de abastecimento de alimentos, microplásticos foram encontrados em nossos alimentos, incluindo o arroz. O processo de lavagem demonstrou enxaguar até 20% dos plásticos do arroz cru .

Este mesmo estudo descobriu que, independentemente da embalagem (sacos de plástico ou papel) em que você compra arroz, ela contém o mesmo nível de microplásticos. Os pesquisadores também mostraram que os plásticos no arroz instantâneo (pré-cozido) são quatro vezes maiores do que no arroz cru. Se você enxaguar o arroz instantâneo, poderá reduzir os plásticos em 40%.

O arroz também é conhecido por conter níveis relativamente altos de arsênico, devido à cultura absorver mais arsênico à medida que cresce. Foi demonstrado que lavar o arroz remove cerca de 90% do arsênico bioacessível, mas também remove uma grande quantidade de outros nutrientes importantes para nossa saúde, incluindo cobre, ferro, zinco e vanádio.

Para algumas pessoas, o arroz oferece uma pequena porcentagem de sua ingestão diária desses nutrientes e, portanto, terá um pequeno impacto em sua saúde. Mas para populações que consomem grandes quantidades de arroz lavado diariamente, isso pode afetar sua nutrição geral.

Outro estudo analisou outros metais pesados, chumbo e cádmio, além do arsênico; descobriu que a pré-lavagem diminuiu os níveis de todos eles entre 7 e 20%. A Organização Mundial da Saúde alertou sobre o risco de exposição ao arsênico na água e nos alimentos.

Os níveis de arsênico no arroz variam dependendo de onde é cultivado, das cultivares de arroz e das formas como é cozido. O melhor conselho é pré-lavar o arroz e garantir o consumo de uma variedade de grãos . O estudo mais recente em 2005 descobriu que o nível mais alto de arsênico estava nos Estados Unidos. No entanto, é importante ter em mente que o arsênico está presente em outros alimentos , incluindo produtos feitos de arroz (bolos, bolachas, biscoitos e cereais), algas marinhas, frutos do mar e vegetais.





