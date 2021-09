‘O que Cristiano tem no prato?’ Atletas do Manchester United mudam dieta com chegada de CR7 Goleiro veterano Lee Grant contou que nenhum atleta comeu 'besteiras' na concentração dos Red Devils depois da chegada de Cristiano Ronaldo

O goleiro Lee Grant, reserva no Manchester United, revelou que os seus companheiros de clube mudaram seus hábitos alimentares com a chegada de Cristiano Ronaldo ao time. O veterano afirmou, em entrevista à rádio “TalkSport”, que os demais atletas observaram o prato do português para imitar as manias do craque.

– Para dar um exemplo do impacto que ele está tendo no grupo: era sexta-feira à noite, no hotel da concentração. Então, como vocês devem saber, quando você termina seu jantar na sexta-feira à noite geralmente tem algumas “besteiras” – explicou o goleiro, falando dos bolos e sorvetes disponíveis no jantar.

– Eu te digo: nenhum jogador tocou no crumble ou no sorvete, nenhum jogador pegou aquele brownie porque todos estavam sentados, e um dos rapazes disse: “O que Cristiano tem no prato?” – contou Lee Grant.

– Demos uma olhada no que ele tinha, e obviamente era o prato mais saudável que você pode imaginar. E eu fiquei espantado como nenhum jogador ousou se levantar e comer uma daquelas besteiras – completou o goleiro.

O Manchester United volta a entrar em campo nesta terça-feira para enfrentar o Youg Boys (SUI) pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeõe.

