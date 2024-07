O que causa turbulência e o que fazer se isso acontecer no seu voo?

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/07/2024 - 23:55 Para compartilhar:

Um voo que partiu de Madri, na Espanha, com destino a Montevidéu, no Uruguai, fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Natal após passar por uma forte turbulência na madrugada de segunda-feira (1º). Pelo menos 30 passageiros ficaram feridos e precisaram ser atendidos em hospitais da Grande Natal.

Turbulências estão mais comuns diante do aumento da temperatura média da terra. Uma pesquisa do professor de ciências atmosféricas da Universidade de Reading, na Inglaterra,Paul Williams, mostrou que a turbulência do ar claro, que ocorre com mais frequência em grandes altitudes e no inverno, pode triplicar até o fim do século. Ele disse que esse tipo de turbulência, de todas as categorias, está aumentando em todo o mundo, em todas as altitudes de voo. Seu estudo sugere que poderemos encontrar voos mais turbulentos nos próximos anos, o que pode resultar em mais ferimentos nos passageiros e nos integrantes da tripulação.

De acordo com levantamento do New York Times e da Administração de Aviação Americana (FAA, em inglês), de 2009 até 2022, 163 passageiros e tripulantes ficaram sofreram ferimentos durante suas viagens.

Como lidar

Por mais armado e preparado que você esteja com conhecimento de meteorologia e engenharia, existem algumas estratégias mais sólidas para planejar e lidar com a turbulência quando estiver no avião.

Voe bem cedo e sente-se o mais à frente possível no avião, diz Heather Poole, comissária de bordo há 21 anos e autora do livro Cruising Attitude .

“A turbulência é pior na parte de trás do avião”, ela diz. “Houve momentos em que vi o pessoal da classe econômica se segurando como se fosse um rodeio, e tive que chamar a cabine porque eles vivenciam isso de forma diferente lá em cima.”

Fique afivelado, mesmo quando a luz do cinto de segurança estiver apagada, acrescenta Poole, já que mesmo um cinto frouxo impedirá que você bata a cabeça nos compartimentos superiores. E não tente entregar bebês no corredor ou devolver café para a tripulação de cabine que está tentando prender objetos soltos.

Ela também sugere apenas mencionar à sua tripulação de voo se você tem ansiedade. Eles farão de tudo para verificar se você está bem se as coisas ficarem turbulentas. Aplicativos como My Radar e Soar também podem desmistificar o que está no céu à frente.

“É disso que se trata o medo, principalmente, da falta de senso de controle”, diz Poole. “Se você aprender mais sobre o clima, o que ele é e onde pode haver turbulência, então você tem uma noção melhor de como isso acontece e que você ficará bem.”