O que causa dores de cabeça e enxaquecas comuns?

Dores de cabeça tensionais e enxaquecas são os tipos mais comuns de dores de cabeça, mas a origem exata dessas condições tem sido mencionada por especialistas – até agora.

Uma equipe de pesquisa na Alemanha estudou imagens de ressonância magnética (MRI) de 50 pacientes para analisar as conexões entre a frequência da dor de cabeça, dor no pescoço e pontos-gatilho dos músculos faciais.

Eles se concentraram especificamente nos músculos trapézios, um par de tecidos grandes e triangulares que se estendem pela nuca e ombros e levam à cabeça e às omoplatas.

Os pesquisadores descobriram que aqueles que sofrem de dores de cabeça tensionais e enxaquecas apresentavam uma tensão maior nos músculos do pescoço.

Em outras palavras, as dores de cabeça resultam literalmente de uma dor no pescoço.

Exames de ressonância magnética realizados pelos pesquisadores mostraram que nos dias em que os participantes sofriam de dores na cabeça e no pescoço, eles também apresentavam maiores níveis de estresse no pescoço, o que sugeria que esses músculos estavam inflamados.

Isso levou os especialistas a concluir que a inflamação no pescoço – que pode desenvolver-se por diversas razões, incluindo má postura, falta de sono, lesões e stress – pode estar ligada a dores de cabeça tensionais e enxaquecas.

“Nossas descobertas apoiam o papel dos músculos do pescoço na fisiopatologia das dores de cabeça primárias”, disse o Dr. Nico Sollmann em um comunicado , compartilhando adicionalmente possíveis soluções para enfrentá-las.

“Portanto, os tratamentos direcionados aos músculos do pescoço podem levar ao alívio simultâneo da dor no pescoço e também da dor de cabeça.”

Sollmann observou que as opções de tratamento não invasivo que visam diretamente o local da dor nos músculos do pescoço – como massagem ou acupuntura – podem ser altamente eficazes e mais seguras do que os medicamentos.

Dois em cada três adultos nos EUA sofrem de dores de cabeça tensionais e mais de 37 milhões de americanos sofrem de enxaquecas, de acordo com a American Migraine Foundation.

No entanto, apesar dessas estatísticas dolorosas, ainda não foi encontrado um tratamento universal.

