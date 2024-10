O que acontece se Trump e Kamala empatarem no Colégio Eleitoral?

Luma Venancioi Luma Venancio - https://istoe.com.br/author/luma/ 23/10/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Em uma das disputas eleitorais mais turbulentas dos últimos anos, Donald Trump e Kamala Harris concorrem pela presidência dos Estados Unidos. As recentes pesquisas indicam um embate acirrado entre os dois candidatos, o que poderia resultar em um empate no número de delegados.

Diferente das eleições brasileiras, em que o voto é direto, a votação americana é feita indiretamente. No dia da eleição, os cidadãos de cada estado votam em delegados para representar suas escolhas governamentais no Colégio Eleitoral. Os delegados, por sua vez, são figuras políticas associadas a um dos dois partidos – o Partido Democrata ou o Partido Republicano – que votam para nomear candidatos baseado na vontade do eleitorado.

Para ser eleito presidente, o postulante deve somar ao menos 270 dos 538 delegados. Se tanto Kamala quanto Trump conquistarem 269 eleitores, ocorrerá um empate. Vitelio Brustolin, professor de Relações Internacionais da UFF e pesquisador de Harvard, explica que, nesse caso, a decisão vai parar na Câmara dos Deputados e a comissão recém-eleita de cada estado tem direito a um voto entre os três candidatos mais votados. Aquele que somar maioria em pelo menos 26 dos 50 estados torna-se presidente.

Segundo a 12ª Emenda, se nenhum dos concorrentes conseguir a maioria até determinado prazo, o vice-presidente assume o cargo da presidência. Se também não existir maioria para o vice, as delegações da Câmara deixam de fazer parte da decisão e apenas senadores elegem o representante.

O republicano Donald Trump tenta voltar à presidência após ser derrotado por Joe Biden em 2020. O atual presidente abandonou a corrida eleitoral para que a vice Kamala Harris concorresse em seu lugar. A votação acontecerá em uma terça-feira, no dia 5 de novembro.