O que a vitória de Trump significa para mineração

Em uma surpreendente reviravolta, os EUA estão enfrentando um cenário “Trump 2.0” com os republicanos ganhando o controle da Casa Branca e do Congresso. Embora essa notícia tenha sido recebida com igual quantidade de comemoração e preocupação, os mercados e as empresas estão claramente se preparando para uma mudança na política para o setor mineral.

Nos últimos anos, o setor desenvolveu um interesse comum com Trump: a China. A crescente preocupação com o monopólio chinês sobre minerais essenciais, junto com o medo de restrições à exportação, alinha-se bem com a retórica histórica anti-China de Trump.

Como os republicanos agora também detêm o Senado, é possível que Trump busque revogar partes importantes da Lei de Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês para Inflation Reduction Act) de Joe Biden, uma lei que tem incentivado a produção de energia limpa e veículos elétricos (EV) e, assim, promovido setores altamente dependentes de minerais essenciais e – para alguns – elevando a dependência da China.

Embora Trump tenha expressado seu desejo de eliminar partes da IRA, especialmente aquelas voltadas para o avanço da energia limpa, seu foco no aumento da produção nacional de minerais provavelmente terá um impacto direto no setor de mineração.

Os analistas sugerem que, sob a liderança de Trump, as empresas de mineração nos EUA podem se beneficiar de processos de licenciamento mais simplificados, que têm sido um grande gargalo para o lançamento de novos projetos.

“Trump expressou seu apoio à mineração doméstica, o que poderia resultar em uma reforma mais profunda do licenciamento e em mais apoio financeiro para projetos de mineração doméstica”, disse Bryan Bille, analista de políticas da Benchmark Intelligence, em relatório.

“O retorno de Trump à Casa Branca provavelmente resultará em uma guinada em direção aos combustíveis fósseis e em um relaxamento das regulamentações ambientais”, observou.

“Espero que eles busquem políticas que simplifiquem o licenciamento e imponham tarifas”, acrescentou Wischer. “Como o ex-presidente Trump observou repetidamente em seus discursos de campanha – em um esforço para incentivar a produção mineral doméstica.”

A possibilidade de aumento das operações de mineração em um governo Trump também pode estimular uma maior concorrência nos mercados globais de minerais, principalmente contra a China.

O governo de Trump já implementou tarifas sobre veículos elétricos e minerais essenciais chineses no passado, e espera-se que outras tarifas sejam implementadas. Taxas mais rigorosas e restrições comerciais direcionadas à China também podem afetar o fluxo de minerais essenciais usados na fabricação nos EUA, com efeitos em cascata em todo o setor.

“Espera-se um aumento das tarifas sobre as importações da China e do México e tarifas básicas mais altas para todas as outras importações” como parte da agenda comercial mais ampla de Trump, de acordo com Hansen. Isso poderia resultar em importações de minerais mais caras, o que pode interromper operações de mineração que dependem de cadeias de suprimentos estrangeiras.

Por outro lado, a continuação de políticas protecionistas poderia desencadear medidas de retaliação de parceiros comerciais, incluindo a China, o que pode interromper as cadeias de suprimentos globais.

Uma das marcas registradas da primeira presidência de Trump foi sua agressiva reversão das regulamentações ambientais, uma postura que deve continuar em um segundo mandato.

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), sob a liderança de Trump, pode ver seu poder diminuído, com o foco mudando para a redução das restrições à mineração e à produção de petróleo. Isso pode beneficiar as empresas que buscam expandir suas operações, especialmente em estados ricos em recursos, como Nevada e Arizona, que abrigam depósitos significativos de lítio.

No entanto, essas medidas podem gerar alarmes em relação à sustentabilidade, principalmente com o histórico de poluição e destruição de habitats do setor de mineração nos EUA. Os críticos alertaram que o afrouxamento das regulamentações pode levar à degradação, especialmente em áreas sensíveis, como Great Basin e o Ártico.

“Estamos entrando em uma era de maior turbulência, tanto em nível nacional quanto internacional”, disse Bille. “Há uma expectativa de mais incertezas na política interna e externa, especialmente com relação a minerais essenciais, o que continuará a gerar volatilidade nos mercados de mineração.”

Com informações da Mining Magazine e Notícias de Mineração.