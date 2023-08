O que a cor do seu cabelo tem a ver com leveza?

Conteúdo patrocinadoi Conteúdo patrocinado https://istoe.com.br/autor/conteudo-patrocinado/ 03/08/2023 - 13:30 Compartilhe

Hoje em dia, cuidar dos cabelos é muito mais que um simples processo estético. É um ato de empoderamento. De autocuidado. De expressão. E em meio a essa busca, tem se tornado cada vez mais necessária a oferta de produtos e marcas que consigam conciliar resultados deslumbrantes com fórmulas que sejam gentis para os seus cabelos.

E é exatamente esse o caso da Wella, uma empresa genuinamente preocupada em empoderar as pessoas, realçando a beleza natural de cada indivíduo com produtos seguros e de qualidade.

E dessa vez, com uma novidade leve, natural e cheia de personalidade: a linha Soft Color, com 24 tonalizantes de efeito natural e reflexos radiantes.

Cores radiantes e naturais

Combinando o poder das cores com a natureza, o Tonalizante Soft Color da Wella apresenta uma variedade de 24 tons de cores incríveis, uma fórmula leve e inovadora, desenvolvida com ingredientes naturais cuidadosamente selecionados para entregar o melhor dos tons e brilhos naturais do seu cabelo.

Estamos falando de um produto vegano que preza por uma boa qualidade de sua fórmula, em cuja composição estão presentes o óleo de coco, a manteiga de karitê e o Aloe Vera, que, juntos, ajudam a hidratar, nutrir e fortalecer os fios, tornando-os ainda mais macios, sedosos e visivelmente saudáveis.

Uma combinação poderosa de ingredientes naturais

Confira o que cada um dos poderosos ingredientes pode fazer pelos seus cabelos:

Óleo de Coco: O óleo de coco é conhecido por suas propriedades hidratantes profundas, sendo ótimo tanto para reduzir o frizz, quanto para fortalecer os cabelos danificados.

Aloe Vera: A aloe vera é um ingrediente conhecido por suas propriedades calmantes e hidratantes, sendo ótima tanto para acalmar o couro cabeludo, quanto para fortalecê-lo com vitaminas, minerais e enzimas capazes de estimular o crescimento saudável dos fios.

Manteiga de Karité: A manteiga de karité é um ingrediente conhecido por ser altamente nutritivo, sendo bastante rica em vitaminas e ácidos graxos capazes de fortalecer os fios, deixando-os mais resistentes e saudáveis.

Resultados leves e flexíveis

Por ter uma formulação sem amônia, o tonalizante Soft Color da Wella é a opção perfeita para quem quer evitar transformações radicais, porém é ideal para quem quer realçar a cor dos cabelos e dar um banho de brilho.

Por ser um tonalizante, ele tem uma ótima cobertura da cor por até 30 lavagens, além de garantir maior compatibilidade com diversos tipos e texturas de cabelo, inclusive os quimicamente tratados, e, também, maior segurança nas aplicações, com até 92% menos quebras dos fios.

Para quem busca os benefícios dos ingredientes naturais e os incríveis resultados que realçam a beleza original dos cabelos, é o momento de experimentar este novo tonalizante da Wella.

Conheça o tonalizante natural de Soft Color >>

