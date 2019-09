O PT não aprende mesmo

O PT já trabalha nos bastidores para implodir no nascedouro a candidatura de Flávio Dino (PC do B) a presidente em 2022. Ou seja, o partido mostra que não aprendeu nada com as eleições de 2018: em seu delírio hegemônico, parte para rachar a esquerda de novo. Um dos artífices da operação é Tarso Genro, que trabalha novamente por uma chapa com Fernando Haddad na cabeça. Dino, com muito esforço, ficaria com a vice. E olhe lá. Genro, como articulador político, é o pior sogro.