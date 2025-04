O programa para o funeral do papa Francisco

A despedida do papa Francisco começará no sábado (26) com uma missa fúnebre em várias línguas na praça de São Pedro, antes de seu sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma.

A seguir, o programa oficial, com horário de Brasília, das cerimônias para dar o último adeus ao primeiro pontífice latino-americano, que faleceu aos 88 anos:

00H30 (de Brasília)

Abertura da praça de São Pedro no Vaticano

04H30

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua esposa Melania chegarão à praça.

Outros chefes de Estado também são aguardados, como Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente argentino, Javier Milei, e os reis da Espanha, Felipe VI e Letícia.

05H00

Início da mesa fúnebre presidida pelo italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais.

A cerimônia terá duração de uma hora e meia e contará com a participação de 224 cardeais e 750 bispos e padres.

O caixão de madeira e zinco, que será lacrado na noite desta sexta-feira, será colocado na praça em frente ao altar.

As delegações se sentarão em ordem alfabética, à direita do altar e do caixão, de frente para a basílica.

Na primeira fila estarão Milei, como presidente da terra natal do falecido pontífice, e o seu contraparte italiano Sergio Mattarella.

Eles serão seguidos pelos dez monarcas em exercício e por cerca de 50 chefes de Estado, incluindo Daniel Noboa, do Equador, Xiomara Castro, de Honduras, e Luis Abinader, da República Dominicana.

Os cardeais ficarão do lado esquerdo.

Estes serão os destaques da missa multilíngue, em ordem cronológica:

– Leituras

– Homilia do cardeal Re

– Oração universal

– Consagração do pão e do vinho

– Participantes trocam gesto de paz (Aperto de mãos)

– Comunhão

– Silêncio para oração pessoal

– Patriarcas, arcebispos e metropolitas das Igrejas católicas orientais se aproximam do caixão

– O celebrante aspergirá o pontífice com água benta

– Caixão entra na Basílica de São Pedro

POR VOLTA DAS 06H30:

O caixão parte em direção à Basílica de Santa Maria Maior e ficará visível para o público por trás de barreiras de metal ao longo do percurso. Telões transmitirão o seu deslocamento.

Durante aproximadamente 30 minutos, a procissão percorrerá lentamente as ruas de Roma por cerca de quatro quilômetros, passando por locais emblemáticos, como os Fóruns Imperiais e o Coliseu.

POR VOLTA DAS 07H00:

Os restos mortais de Jorge Mario Bergoglio chegam à Santa Maria Maior, uma das quatro basílicas papais de Roma. Um grupo de pessoas desfavorecidas o receberá como um símbolo de seu pontificado.

O cardeal camerlengo Kevin Farrell presidirá o sepultamento, que será realizado de forma privada.

glr-cmk/tjc/sag/yr/am