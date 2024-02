O prognóstico do Rei Charles é ‘bom’, o câncer foi detectado ‘muito cedo’, aponta relatório

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/02/2024 - 1:55 Para compartilhar:

O prognóstico do rei Carlos III após o diagnóstico de câncer é supostamente “bom”. Segundo o Daily Mail , a doença foi detectada “muito cedo”.

O meio de comunicação informou na segunda-feira que a atitude otimista e a dedicação do monarca britânico aos seus deveres “surpreenderam” sua família e amigos.

No início do dia, o Palácio de Buckingham anunciou que Charles, 75 anos, havia sido diagnosticado com uma forma não especificada de câncer enquanto era submetido a um “procedimento para aumento benigno da próstata” no mês passado.

“Sua Majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público”, dizia o comunicado.

“Ao longo deste período, Sua Majestade continuará a realizar os negócios do Estado e a documentação oficial como de costume.”

O comunicado fez questão de referir que o rei “está grato à sua equipa médica pela rápida intervenção, que foi possível graças ao seu recente procedimento hospitalar. Ele permanece totalmente positivo sobre seu tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível.”

Charles optou por divulgar a notícia “para evitar especulações e na esperança de que possa ajudar a compreensão pública de todas as pessoas ao redor do mundo que são afetadas pelo câncer”.

A realeza – que ascendeu ao trono em maio de 2023 após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, em setembro de 2022 , aos 96 anos – passou recentemente por “um procedimento corretivo” para tratar seu aumento de próstata, após o qual passou uma semana no hospital.

A notícia de sua operação veio poucas horas depois do anúncio de que sua nora Kate Middleton foi submetida a uma “cirurgia abdominal planejada”.

“A cirurgia foi um sucesso e espera-se que ela permaneça no hospital durante dez a catorze dias, antes de regressar a casa para continuar a sua recuperação”, dizia um comunicado em nome da Princesa de Gales.

Middleton, 42 anos, incentivou as pessoas a “manterem o máximo possível de normalidade para seus filhos”. Ela divide três filhos – Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis – com seu marido, o Príncipe William.

Embora William, 41, e seu irmão, o príncipe Harry, estejam separados, fontes disseram ao Page Six que a doença de seu pai poderia forçá-los a uma trégua desconfortável .

Como informamos com exclusividade, Harry, 39, deveria voar da Califórnia para Londres na segunda-feira para se reunir com seu pai.

Fontes acrescentaram que a esposa do duque de Sussex, Meghan Markle, e seus dois filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, não viajariam com ele.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias