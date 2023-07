‘O professor é o inimigo’: Pochmann posta capa de livro em meio a críticas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 20:27 Compartilhe

Em sua primeira aparição nas redes sociais depois da confirmação de seu nome pelo Planalto para a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o economista Marcio Pochmann publicou a capa de um livro intitulado “O professor é o inimigo: uma análise sobre a perseguição docente no Brasil”.

“Interessante abordagem de como opera a coalizão neoconservadora”, escreveu ele no Twitter. O livro, publicado no final de 2021 pela Mórula Editorial, é de autoria de Pâmella Passos e Amanda Mendonça.

Pochmann é professor na Unicamp, escola de linha econômica majoritariamente heterodoxa – que defende o aumento dos gastos públicos e a maior presença do Estado na economia. Também foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) entre o fim do segundo mandato de Lula e o começo do primeiro de Dilma Rousseff. Atualmente, preside o Instituto Lula.

A nomeação de Pochmann, como antecipou o Estadão, foi um pedido expresso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta quinta-feira, 27, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que terá prazer em atender ao primeiro pedido pessoal do presidente, uma vez que o órgão é subordinado à pasta.

Nos bastidores, porém, que a nomeação foi muito mal recebida pelo Planejamento, que vinha apresentando forte resistência ao nome.

