O problema que a nova Secom terá de resolver, segundo criador do ‘Lula Lá’

A chegada do publicitário Sidônio Palmeira à Secom (Secretaria de Comunicação Social) do governo Lula (PT), oficializada na terça-feira, 14, pode dar fim à falta de integração que perdura desde o início do mandato do petista.

“Falta um plano integrado para a Secom, que englobe todos os meios. Para falar com a maioria da população, é preciso ver a comunicação como um todo, não de forma setorizada. Sidônio é um nome técnico, que terá condição de fazer isso”, disse Paulo de Tarso ao site IstoÉ.

O diagnóstico é de um marqueteiro experiente, criador da expressão “Lula Lá”, do slogan “Nossa Caixa, Nosso Banco” e coordenador de campanhas vitoriosas ao governo de São Paulo e às prefeituras da capital paulista e de Curitiba.

+A primeira ação de Sidônio Palmeira à frente da Secom

Substituído pelo recém-ministro, Paulo Pimenta (PT) não era do meio. Tinha na bagagem mandatos na Câmara de Santa Maria, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e na Câmara dos Deputados, para onde agora retorna. O trabalho de comunicação do Planalto chegou a ser criticado publicamente por Lula no fim de 2024.

Em linhas gerais, o entendimento era de que dados positivos da administração, como a alta anual de 3,3% do PIB (Produto Interno Bruto) e a taxa de 6,2% de desemprego, menor já registrada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), não foram devidamente exploradas. A desaprovação do governo está em alta.

“Esse é o primeiro mandato de Lula em que falta integração na comunicação. Houve problemas nas outras gestões, mas eles nunca duraram tanto. Agora, persistem há quase dois anos, e [o presidente] demorou bastante para fazer uma mudança”, concluiu Tarso. Ele fala com propriedade — nos primeiros governos de Lula, atuou na gerência do planejamento de propaganda dessa mesma Secom.